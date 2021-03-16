在釣魚台設「租車站」太強大 網友：好想去租車繞島

國內旅遊租車很方便，不論實體店面或網路APP，動動手指就能搞定。最近有人發現，釣魚台竟然也設有租車站，大為驚訝！有網友說「想去租車繞島」，也有人笑讚「這租車業者太強大」。

釣魚台列嶼位於台灣東北約150公里的東海大陸棚邊緣，總面積不到6平方公里，台灣把釣魚台土地歸屬於宜蘭縣頭城鎮的行政轄區。釣魚台鄰近海域的漁業資源豐富，日本也搶釣魚台並設艦艇巡邏，我方漁船捕魚一旦太靠近被侵擾，國人就掀起保釣行動，多年來無論官方或民間人士都上不去。

不過，國內網路租車系統竟然出現釣魚台租車站，而且標示是租車站點的1號。最近有民眾上網要租車時發現釣魚台被標註有租車站，大為驚訝，原來這家業者設的租車站點遍布如此強大綿密，就連釣魚台都不錯過，只是也讓人哭笑不得，這要怎麼過去租車取車？

截圖被貼上臉書，有網友留言，「多年來政府跟民間做不到的事，租車業者做到了」，也有網友說「想要租車去繞島」，「有賣點，快組先發踩線團」，「勇闖釣魚台海域，飛過去吧」。