南迴最美火車站 多良站騰雲祥龍壁畫3月20日揭幕

有「台灣最美火車站」之稱的多良火車站，將於20日舉行壁畫揭幕。這次彩繪計畫由台東女中老師康毓庭提出，挑選最切合部落文化意象「騰雲祥龍」，進而美化車站周邊環境。

太麻里鄉公所表示，由康毓庭老師提出「以藝術之名-傳愛行動實踐計畫」，與太麻里鄉公所、多良村瀧部落討論在地生活、文化後，經1週彩繪而成，具有傳承部落文化重要含意，更具車站周邊環境美化效益。

彩繪壁畫經由部落族人及康毓庭共同商議，挑選出最切合部落文化意象。其中，「騰雲祥龍」將於20日開幕儀式當天由太麻里鄉長王重仁畫龍點睛，完成最後一抹色彩。

王重仁上任以來考量在地文化推廣與部落故事傳承，以及地方產業發展與遊客旅遊舒適便利，在多良火車站中心興建各項設施與辦理周邊環境美化，經營在地特色及觀光產業。

從多良火車站遠眺太平洋，海天成一色，被譽為「最美的海上車站」，這幾年更是紅遍全台，吸引遊客前往一睹風采，為南迴最夯的打卡景點。

至於「騰雲祥龍」一說由來，當地部落傳說中，一條受傷的祥龍飛到當地查拉密部落上方，不小心掉落在部落的水源之地；祥龍為重回大海衝破池塘，造成部落的農耕地、小米田被淹沒，查拉密部落也因此向上遷徙，壁畫中的祥龍由來即是據此傳說繪製。此外，另有一說，從部落瞭望太平洋，因洋流屬性，彷彿真有一條龍盤踞在太平洋之中，因此「查拉密部落」又稱「瀧部落」。