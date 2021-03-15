面對議員質疑交通配套 市長林右昌馬上化身林老師

基隆市議會今召開臨時會，議員們關注國門廣場計畫及城際轉運站工程交通配套方案。基隆市長林右昌細數基隆港西岸、東岸整體規畫終極方案，強調交通問題「其實遠比各位談到這些更複雜」，市府會把每階段的配套做好，把對交通、市民生活的衝擊減到最低。

林右昌說，市府要處理的事情，不只國門廣場和城際轉運站工程，而是西岸到東岸整體的規畫有一個終極方案，交通規畫以這個終極方案做目標，現在進行中的工程都只是過程而已。

他說，西岸4、5、6號碼頭已清空，四六運指部也將拆除，整平後4.168公頃土地在市中心是非常、非常大的。港公司今年將招商興建會展及旅運智慧大樓，成功招商後，建築規畫跟細部設計須2到3年才能施工，33層樓建築物高達100公尺。

市府會跟港務公司一起規畫西2、3碼頭後線運用，部分公車路線、觀光巴士、小客車接送區、計程車排班都會納入。中山一路會新闢連絡道接港西街，但非最終狀態，等2、3號倉庫整建完成會再修正。西4、5、6號碼頭大樓工程動工前，港公司已有土地使用計畫，城市博覽會期間會做為交通和轉運空間。

林右昌表示，國門廣場計畫將讓內港第一排全部打通，變成人行跟人本空間，分別接西2、3碼頭和海洋廣場。旭川河平台和田寮河平台第1期工程會在城博會前完工，田寮河銜接東岸廣場、文化中心的第2期大平台工程，會在城博會後繼續動工，東岸郵輪廣場預計明年底完工。

市議員關注國門廣場計畫衍生的交通問題，林右昌說，「其實遠比各位談到這些更複雜。」轉運站正在蓋，國門廣場4月動工，天橋拆除作業長痛不如短痛，他才同意包商從20日凌晨起連續48小時施工，22日一早恢復交通。

林右昌指出，拆除天橋後，國門廣場第1期工程從4月做到9月左右，包括小艇碼頭機車棚、陽明海洋館前面、友財公司旁、舊公車站等地面都會整改建，讓從西岸郵輪旅客中心出來後，沿著港邊全部順平。天橋拆完，忠一路從仁祥診所到城隍廟人行道、候車空間也會一併整理改善。

有關火車站周邊停車問題，林右昌說，南站立體停車場促參案，第1次招標流標，後因交通部鐵路局長退休，還有待進一步解釋。這座停車場規畫600多個汽車位，1207個機車位，比目前周邊約600個機車位多出一倍，但還是不夠，因為孝二、孝三路和巷內停了很多機車。市府會先提供停車空間再來管理和要求，等孝四路引道拆除，整理騎樓空間後才會做停車管理。

南站立體停車場施工期間，現有600個機車位沒有了。林右昌說，4月動工的中正高架路下方機車立體停車場，就是未雨綢繆提供停車。

林右昌說，市府去年向中央爭取8000多萬元整修中正高架橋。考慮交通衝擊，工程分3階段施工。第1階段從高速下來，第2、3階段分別保持單向可下來，以及中正路有一段可以上去。忠二橋、忠三橋也將改建，這麼複雜的事情，每個環節什麼時候施工，多久完工，交通動線要怎麼做都討論過很多次，希望能把對交通的衝擊和對民眾日常生活的影響降到最低。

有議員關心城際轉運站和火車站南站連通問題，林右昌說，西元2017、2018年打通忠一路時就有規畫，忠一路下方有預留連通道，未來從轉運站到南站不用走地面道路，不會淋雨，因為兩者是連在一起的。