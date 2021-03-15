基隆國門廣場 林右昌：公共空間還給市民

基隆市議會今天舉行臨時會，議員關心國門廣場計畫，市長林右昌答詢時表示，國門廣場不是紀念性或儀式性空間，公共性應該要更強，把廣場空間還給市民。

基隆火車站前圓環內近70年的蔣中正銅像已於3月3日拆除運到慈湖紀念雕塑公園，對於有文化界提出基座可能具文資價值，林右昌說，歷任市長進行全市文資調查時，這處基座都沒有列入文資，文化局已邀請學者初步會勘，未來的國門廣場不是所謂的紀念性或是儀式性空間，公共性應該要更強，把廣場空間還給市民。

不過，林右昌說，相關歷史也應受到重視，國門廣場規劃設計團隊可能會參考國外的設計方式，例如，在地點上註記，或是透過燈光設計方式，標示曾經存在的這段歷史。

至於「基隆轉運站暨周邊環境改善工程」進度，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，工程於民國108年6月8日開工，預定今年7月24日完工後委託民間營運，但受到氣候和缺工等因素影響，目前施工進度落後，預計5月31日前趕上預定進度，市府會加強督導，要求務必如期如質完工。

此外，因應國門廣場計畫，基隆市區的「基一信橋」即將拆除，林右昌表示，工程因流標一次因此往後調整20天，本來規劃5天拆除，市府希望能把影響降到最低，經市府與得標廠商討論過後，希望能連續48小時施工，把天橋拆完恢復交通。

林右昌說，天橋20日凌晨開拆，隔天上午7時就可把第一跨的天橋拆掉，上午7時前恢復交通，基本上不會影響客運和公車天亮過後的行駛，接著再利用剩餘時間把後續的4跨天橋拆除，22日凌晨完工開始撤離，在市民上班前恢復交通。

林右昌表示，拆完天橋後，4月到9月啟動國門廣場第一期處理地面工程，包括陽明海洋文化藝術館前面不平路面等，另外，舊公車站也會重新整改建，完工後從西岸郵輪旅客中心沿著港邊將全都是順平的道路。