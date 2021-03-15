花蓮首座設在學校的聚會所 校方盼部落文化扎根

花蓮市吉寶竿部落文化聚會所是花蓮縣首座位於學校的聚會所，由中央補助工程1346萬元，蓋在中原國小操場旁，約300個工作天完工。校方期盼部落耆老在聚會之餘，能讓學生就近認識傳統習俗並學習族語，讓部落文化向下扎根。

原民會今天在中原國小辦理「吉寶竿部落文化聚會所動土典禮」，原民會主委夷將‧拔路兒、部落耆老等人出席。中原國小校長干仁賢說，以前老師會帶孩子到社區教學，在聚會所完工後，會邀請部落耆老為孩子上課，讓學生能就近學習，認識不同的部落文化，文化教學也更便利。

吉寶竿部落文化聚會所面積為431.26平方公尺、高8.6公尺的開放式空間，工程單位會在場地內畫設標線與設置球類運動器材，讓中原國小的孩子除了新的運動空間，還能學習多元族群文化。

夷將‧拔路兒指出，這次吉寶竿聚會所最大特色與突破，是結合學校校地興建，感謝學校、花蓮市公所與部落達成共識，克服土地使用上的限制，創造三方利多。未來還會在明廉國小興建聚會所，並於花蓮市陸續完成7個聚會所。