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全國原民運開幕防疫高規格 會場總消毒進出一律戴口罩

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
全國原住民族運動會開幕典禮將在羅東文化工場舉行，宜蘭縣政府展開會場內外環境大消毒，確保防疫安全。圖／縣府提供
全國原住民族運動會開幕典禮將在羅東文化工場舉行，宜蘭縣政府展開會場內外環境大消毒，確保防疫安全。圖／縣府提供

全國原住民族運動會3月19日將在宜蘭登場，開幕典禮位於羅東文化工場，今年特別因應疫情，採單一出入口管制，進入場館一律配戴口罩及禁止飲食，縣環保局最近展開防疫消毒，縣長林姿妙下午也前往文化工場了解消毒狀況，確保環境安全，以迎接全國各地選手安心參賽。

原民運訂於19日開幕，接著從20日起舉辦為期三天的賽程，開幕典禮19日晚上在羅東文化工場舉行，當天會場約2千人，包括演出及祈福儀式、運動員進場及點燃聖火等，預計晚上8點結束。為因應新型冠狀病毒疫情，讓選手、來賓及民眾安心觀看開幕表演，縣長林姿妙特別要求環保局在開幕典禮會場內外進行環境消毒。

林姿妙表示，原民運開幕典禮採取「高規格」防疫，設計單一動線、單一進出口管制，視場地大小開放出入口，場館內人員一律配戴口罩及禁止飲食；這次原民運特別客製化獨一無二防疫口罩，提供開幕典禮所有人員配帶，出入口提供酒精手部消毒。

大部分的賽事都安排在大同鄉及南澳鄉兩個原民部落舉行，至於羅東文化工場也有「原住民嘉年華會」，包括市集、歌舞動演及靜態展，市集區攤位以原住民文化、編織、藤編、雕刻、紋面等各種藝文及餐飲特色，搭配樂舞、歌聲及樂器等表演，讓大家感受濃濃的原民文化。

全國原住民族運動會開幕典禮將在羅東文化工場舉行，宜蘭縣政府展開會場內外環境大消毒，縣長林姿妙今下午前往了解消毒狀況。圖／縣府提供
全國原住民族運動會開幕典禮將在羅東文化工場舉行，宜蘭縣政府展開會場內外環境大消毒，縣長林姿妙今下午前往了解消毒狀況。圖／縣府提供
全國原住民族運動會開幕典禮將在羅東文化工場舉行，宜蘭縣政府展開會場內外環境大消毒，確保防疫安全。圖／縣府提供
全國原住民族運動會開幕典禮將在羅東文化工場舉行，宜蘭縣政府展開會場內外環境大消毒，確保防疫安全。圖／縣府提供

林姿妙 羅東 口罩

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