全國原民運開幕防疫高規格 會場總消毒進出一律戴口罩
全國原住民族運動會3月19日將在宜蘭登場，開幕典禮位於羅東文化工場，今年特別因應疫情，採單一出入口管制，進入場館一律配戴口罩及禁止飲食，縣環保局最近展開防疫消毒，縣長林姿妙下午也前往文化工場了解消毒狀況，確保環境安全，以迎接全國各地選手安心參賽。
原民運訂於19日開幕，接著從20日起舉辦為期三天的賽程，開幕典禮19日晚上在羅東文化工場舉行，當天會場約2千人，包括演出及祈福儀式、運動員進場及點燃聖火等，預計晚上8點結束。為因應新型冠狀病毒疫情，讓選手、來賓及民眾安心觀看開幕表演，縣長林姿妙特別要求環保局在開幕典禮會場內外進行環境消毒。
林姿妙表示，原民運開幕典禮採取「高規格」防疫，設計單一動線、單一進出口管制，視場地大小開放出入口，場館內人員一律配戴口罩及禁止飲食；這次原民運特別客製化獨一無二防疫口罩，提供開幕典禮所有人員配帶，出入口提供酒精手部消毒。
大部分的賽事都安排在大同鄉及南澳鄉兩個原民部落舉行，至於羅東文化工場也有「原住民嘉年華會」，包括市集、歌舞動演及靜態展，市集區攤位以原住民文化、編織、藤編、雕刻、紋面等各種藝文及餐飲特色，搭配樂舞、歌聲及樂器等表演，讓大家感受濃濃的原民文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言