全國原民運開幕防疫高規格 會場總消毒進出一律戴口罩

全國原住民族運動會3月19日將在宜蘭登場，開幕典禮位於羅東文化工場，今年特別因應疫情，採單一出入口管制，進入場館一律配戴口罩及禁止飲食，縣環保局最近展開防疫消毒，縣長林姿妙下午也前往文化工場了解消毒狀況，確保環境安全，以迎接全國各地選手安心參賽。

原民運訂於19日開幕，接著從20日起舉辦為期三天的賽程，開幕典禮19日晚上在羅東文化工場舉行，當天會場約2千人，包括演出及祈福儀式、運動員進場及點燃聖火等，預計晚上8點結束。為因應新型冠狀病毒疫情，讓選手、來賓及民眾安心觀看開幕表演，縣長林姿妙特別要求環保局在開幕典禮會場內外進行環境消毒。

林姿妙表示，原民運開幕典禮採取「高規格」防疫，設計單一動線、單一進出口管制，視場地大小開放出入口，場館內人員一律配戴口罩及禁止飲食；這次原民運特別客製化獨一無二防疫口罩，提供開幕典禮所有人員配帶，出入口提供酒精手部消毒。