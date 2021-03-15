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基隆地貌翻轉 站前天橋20日拆除圓環基座命運未卜

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市政府將在20日凌晨起拆除火車站前天橋，交通配套措施成為昨天市議會臨時會問政焦點。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府將在20日凌晨起拆除火車站前天橋，交通配套措施成為昨天市議會臨時會問政焦點。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府推動「國門廣場」工程，20日凌晨施工拆除火車站前天橋，交通配套措施成為今天市議會問政焦點。基隆市長林右昌表示，基隆港從西岸到東岸的整體規畫已有終極方案，目前只是「過程」。每個階段的動線評估都討論多次，目標是把對交通和民眾生活的衝擊降最低，又能逐步完成改建工程。

基隆市議會今召開臨時會，由交通處、觀光及城市行銷處、都市發展處報告城際轉運站、國門廣場工程進度及周邊交通通線影響評估。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆轉運站暨周邊環境改善工程前年6月8日開工，目前進度落後，依趕工計畫可在5月底趕上，7月24日如期完工。

交通處長蘇先知表示，因應國門廣場計畫工程施工及城際轉運站啟用，相關單位已針對計畫範圍與周邊道路系統變化，研擬國道客運和市公車調整方案。

林右昌表示，拆天橋原方案是5天完成，新方案改成2天拆完。20日凌晨到上午7點拆除跨橋，白天恢復行車，國光客運和公車仍可發車，後續再拆除天橋其餘部分。全部工程預計21日午夜完成，22日凌晨撤除機具後，恢復原有交通。

火車站前圓環故總統蔣中正銅像移除後，雕像基座是否具文化資產價值？如果有要如何保存？文化局長陳靜萍指出，記憶保存不一定只有一種方式，並非一味復舊，而是讓文化生生不息多元化。文化局已提供相關資訊供規畫單位思考，基座文資價值認定交文資審議委員會決定。

林右昌說，過去基隆文化資產調查，圓環銅像基座都未列入標的，文化局已展開相關作業。國門廣場規畫並非紀念性或儀式性空間，而是以把空間還給市民設計方向，因此團隊會參考國外設計方式，如地點註記或運用燈光設計，呈現這裡曾存在的歷史。

圓環現有的南洋杉何去何從也成話題，市府規畫將全數移植，但未說明移往何處。

基隆市政府推動國門廣場工程，火車站前圓環雕像基座是否具文資身分？南洋杉移植何處尚未定案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府推動國門廣場工程，火車站前圓環雕像基座是否具文資身分？南洋杉移植何處尚未定案。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 文化局 林右昌

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