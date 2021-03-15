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礁溪明德訓練班舊址 5月改造成跑馬古道公園

中央社 / 宜蘭15日電

宜蘭礁溪明德訓練班過去是軍方管訓單位，搬遷後，宜蘭縣府將這塊占地5公頃土地改造成「跑馬古道公園」，預計4月完工，5月中下旬開放，屆時不僅有夜間光雕還有藝文展演活動。

明德班是軍方依「陸海空軍懲罰法」針對行為偏差的士官兵實施管訓的處分，而礁溪明德訓練班過去戒備森嚴，以德陽路相隔分為南、北營區，營區內設有大禮堂、哨亭、營舍等，北營區土地約2.34公頃，南營區則有約3.14公頃。

自軍方遷移後，營區變更為非公用土地，由國有財產署管理，占地5公頃土地是礁溪鬧區中少數僅存的大面積公共空間，宜蘭縣政府於民國106年間與國有財產署簽訂委託管理契約，每2年為1期直到現在。

縣府並爭取納入前瞻「礁溪生活之心」計畫，斥資約新台幣1億3000萬元，除增加綠地面積外，並降低圍牆藉此加強視覺通透性，另規劃整理環境和營舍打造跑馬古道公園。

縣府指出，跑馬古道公園完工後將增加66席小型車車位，新增綠地面積1534平方公尺，營區整修後，公園北區規劃為藝文展演活動場域和停車空間，南區則為民眾休閒散步開放空間和夜間光雕展示場域。

宜蘭縣長林姿妙今天前往跑馬古道公園工區視察，瞭解工程計畫執行狀況，並要求施工團隊要如期如質完成計畫，提供遊客、縣民和國際遊客最優質的觀光休閒遊憩環境。

縣府表示，未來將以建構「礁溪轉運站門戶─旅人廊道」、「跑馬古道公園」及「戲台天棚」作為礁溪三大生活之心行銷宣傳策略，藉此提振城鎮服務機能，營造出具地方特色的常民生活、溫泉文化及山水綠意的創意空間。

林姿妙 空軍

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