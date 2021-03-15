羅東班班有冷氣節能退稅百餘萬 用於補助學校及清寒生

宜蘭羅東鎮是全縣第一個執行校園「班班有冷氣」的鄉鎮，由於採用節能冷氣，去年底退了一筆100多萬元的貨物稅，鎮長吳秋齡指示用於補助各校清寒學生的冷氣電費或做為冷氣相關設備的修繕支出，減輕家長負擔。

羅東鎮公所在去年夏天前全數完成鎮內所有國中小學共330間教室、裝設541台冷氣，嘉惠8000多名國中小學童，炎炎夏日裡，學生得以有良好舒適的讀書環境，鎮公所還特別設計智慧節能裝置，避免學生在使用冷氣時造成用費浪費，教育下一代節能用電。

此外，因應貨物稅條例修正，541台冷氣去年底獲得退貨物稅，各校依照裝設冷氣機台數量不同，可獲9萬至20萬元不等稅款，總共108萬2000元的退稅款。

鎮公所考量各校資源取得不易，決定把該筆退稅款用於各校設備改善或補助清寒學生的冷氣使用費，學生每學期所分擔的冷氣電費約250元到300元，若有需要補助的清寒家庭學生可向學校提出申請。

鎮長吳秋齡表示，公所去年協助各校安裝冷氣機台及改善供電設備僅是第一步，後續的冷氣使用費用跟維修保養費用，對各學校而言也是一筆支出，經濟弱勢的孩子更需要關心及照顧，所以這筆為數不少的退稅款交由各校專款專用於補助清寒學子冷氣使用費及充實各校教學設備，直到用完為止。