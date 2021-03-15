因0206地震變更工程 花蓮新興路主線明年3月完工

花蓮市新興路主支線道是交通要道，完工日期卻一延再延，造成交通不便引發民怨。有里長反應，原本工程訂於去年6月完工，卻延宕了9個月，特別是東西向連通道路太少，盼盡快完工。營建署說明，因遇上0206地震需變更工程，支線於3月26日通車，主線則為安全起見，明年3月才會完工。

營建署北區工程處負責施作「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」，主線道、支線道拓寬，2018年開始施工，主線施工區域從尚志路口起到瑞美路口，長996公尺；支線由中興路到府前路口，長489公尺，全線均為25公尺寬，雙向四車道及人行道。

立委傅崐萁服務處今天到現場會勘，有4、5名里長到場關心。花蓮市民意里長顏春有說，民意里內因為政府機關，東西向少了很多路口通行，造成民眾出入不方便，需要新興路支線通車，希望營建署如期完工，不然美意被打折。

營建署北區工程處副處長林敬賢指出，針對新興路主線道工程，因為受到管線牽引影響，造成不便，深感歉意；至於支線在過年前辦理3次交通履勘作業，目前交通設施都完成，預定3月26日通車。

營建署北工處東工組長鄧志光表示，自從0206發生地震後地質變化，震後發現有水源，趕緊變更擋土牆工程，還需要在尚智路和新興路口旁做滯洪池，加上交通量大只能「半半施工」，因此工程拉長到明年3月才完工。至於夜間燈光問題，有在圍籬裝水管燈，提醒用路人注意。