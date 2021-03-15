快訊

指揮中心公布 AZ疫苗這三種人不可打

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因0206地震變更工程 花蓮新興路主線明年3月完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
立委傅崐萁服務處今天到現場會勘，有多名市民代表、里長到場關心。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁服務處今天到現場會勘，有多名市民代表、里長到場關心。記者王思慧／攝影

花蓮市新興路主支線道是交通要道，完工日期卻一延再延，造成交通不便引發民怨。有里長反應，原本工程訂於去年6月完工，卻延宕了9個月，特別是東西向連通道路太少，盼盡快完工。營建署說明，因遇上0206地震需變更工程，支線於3月26日通車，主線則為安全起見，明年3月才會完工。

營建署北區工程處負責施作「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」，主線道、支線道拓寬，2018年開始施工，主線施工區域從尚志路口起到瑞美路口，長996公尺；支線由中興路到府前路口，長489公尺，全線均為25公尺寬，雙向四車道及人行道

立委傅崐萁服務處今天到現場會勘，有4、5名里長到場關心。花蓮市民意里長顏春有說，民意里內因為政府機關，東西向少了很多路口通行，造成民眾出入不方便，需要新興路支線通車，希望營建署如期完工，不然美意被打折。

營建署北區工程處副處長林敬賢指出，針對新興路主線道工程，因為受到管線牽引影響，造成不便，深感歉意；至於支線在過年前辦理3次交通履勘作業，目前交通設施都完成，預定3月26日通車。

營建署北工處東工組長鄧志光表示，自從0206發生地震後地質變化，震後發現有水源，趕緊變更擋土牆工程，還需要在尚智路和新興路口旁做滯洪池，加上交通量大只能「半半施工」，因此工程拉長到明年3月才完工。至於夜間燈光問題，有在圍籬裝水管燈，提醒用路人注意。

立委傅崐萁服務處長陳文卿說，由於許多民眾不清楚新興路工程期程和完工日期，請營建署和里長創建溝通平台，將民眾意見隨時反映、交流。

花蓮市新興路主線道因遇上0206地震，需施作擋土牆及滯洪池，訂於明年3月完工。記者王思慧／攝影
花蓮市新興路主線道因遇上0206地震，需施作擋土牆及滯洪池，訂於明年3月完工。記者王思慧／攝影
花蓮市新興路支線道工程延宕約9個月，預定3月26日完工。記者王思慧／攝影
花蓮市新興路支線道工程延宕約9個月，預定3月26日完工。記者王思慧／攝影

傅崐萁 地震 人行道

延伸閱讀

總統府：麥寮電廠並非三接的替代方案

花蓮箭筍季 嘗鮮採筍只要100元

高市15日起公有營建案上工前先酒測 違者開罰

影／西海岸最美賞鳥點新岑公園 改善工程今天上午完工

相關新聞

繁華礁溪市區唯一綠地 明德訓練班改頭換面成為公園

宜蘭礁溪「明德訓練班」是目前繁華溫泉區中面積最大的綠地，經由縣府打造成「跑馬古道公園」，通透明亮，跑馬古道公園也是礁溪生...

因0206地震變更工程 花蓮新興路主線明年3月完工

花蓮市新興路主支線道是交通要道，完工日期卻一延再延，造成交通不便引發民怨。有里長反應，原本工程訂於去年6月完工，卻延宕了...

送高麗菜vs.陪伴星兒 基市長前哨戰？

基隆市長明年底改選，立委蔡適應和前立委謝國樑分列綠、藍陣營點將錄，兩人近期都為出線默默布局，蔡適應頻頻為公共建設發聲，國...

花蓮箭筍季 嘗鮮採筍只要100元

每年3月中到4月中旬是箭筍產季，全台最大產地為花蓮光復鄉太巴塱部落。光豐地區農會表示，今年產量佳，東部陽光雨水足夠，每公...

影／海底火山運動頻繁？ 消失17年「龜島磺煙」重現

龜山島屬火山島，以前龜首有硫磺氣噴出，即為八景之一「龜島磺煙」，但多年前因龜首土方坍塌堵住氣孔，許久未見磺煙景致。今天有...

台東縣府推部落「分享廚房」 以現代廚藝料理部落食材

台東縣府今年推出「分享廚房」打造原鄉飲食文化品牌，以現代廚藝料理部落食材，呼應台東部落食尚計畫，號召大家走進原住民部落，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。