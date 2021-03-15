快訊

指揮中心公布 AZ疫苗這三種人不可打

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繁華礁溪市區唯一綠地 明德訓練班改頭換面成為公園

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
跑馬古道公園的入口處，保留一座昔日的管訓室意象，將成為拍照打卡景點。記者戴永華／攝影
跑馬古道公園的入口處，保留一座昔日的管訓室意象，將成為拍照打卡景點。記者戴永華／攝影

宜蘭礁溪「明德訓練班」是目前繁華溫泉區中面積最大的綠地，經由縣府打造成「跑馬古道公園」，通透明亮，跑馬古道公園也是礁溪生活之心計畫的一部分，目前進行第二期計畫，今年5月間會完成夜間光雕及裝置藝術，讓礁溪溫泉小鎮的特色更與眾不同。

礁溪明德訓練班原本是陸軍管訓單位，昔日收容軍中頑劣不守規矩的士兵，隔著德陽路分成南、北兩個營區，面積約5.4公頃；幾年前營區遷移，此地交由縣政府代管，由於營區後山即為跑馬古道，此處委由田中央建築事務所負責規劃設計，改造成跑馬古道公園。

縣府今天邀集鄉公所及代表會等地方人士說明即將完成的「礁溪生活之心」計畫，兩期計畫經費近4億元，第一期3.41億元包含「轉運站公園及健康大道景觀及設施工程」、「跑馬古道公園暨周邊市鎮服務廣場及人本景觀工程」及「協天廟生活廟埕棚架及景觀工程」三項子計畫，涵蓋範圍相當廣。

三項子計畫的一期硬體工程去年已陸續完成，又再獲營建署補助第二期5750萬元，針對三處基地的夜間光雕規劃、全區指標導覽系統及裝置藝術進行加值，近日完工，預計5月開放，未來將要延伸日夜活動，讓遊客留宿宜蘭，帶動觀光發展。

礁溪生活之心的主要計畫放在明德訓練班營區改造，光在這裡就投入計畫中將近一半經費，原本是一座神秘營區變身成為「跑馬古道公園」，保留全部老樹群，整修營區維持主結構體完整，入口處看得出有一處昔日的管訓室意象，未來將是網美拍照打卡景點。

此外還提供戶外表演場 、藝術家進駐空間，且因應氣候遽變，特別設計滯洪池，整個舊營區徹底改頭換面，通透明亮，是繁華擁擠的礁溪市區中最大且完整的公園綠地，附近民眾常去散運動，讓空間改造更貼近居民生活。

整理後的礁溪明德訓練班，空間通透明亮，結合當地文化，變身成為「跑馬古道公園」。記者戴永華／攝影
整理後的礁溪明德訓練班，空間通透明亮，結合當地文化，變身成為「跑馬古道公園」。記者戴永華／攝影
整理後的礁溪明德訓練班，保留全區的老樹群，空間幽靜且通透明亮，變身成為「跑馬古道公園」。記者戴永華／攝影
整理後的礁溪明德訓練班，保留全區的老樹群，空間幽靜且通透明亮，變身成為「跑馬古道公園」。記者戴永華／攝影
整理後的礁溪明德訓練班，空間通透明亮，結合當地文化，變身成為「跑馬古道公園」。記者戴永華／攝影
整理後的礁溪明德訓練班，空間通透明亮，結合當地文化，變身成為「跑馬古道公園」。記者戴永華／攝影
礁溪礁溪明德訓練班經過大改造，保留大門入口處的舊辦公室牆面，可以坐在階梯休憩或欣賞廣場表演。記者戴永華／攝影
礁溪礁溪明德訓練班經過大改造，保留大門入口處的舊辦公室牆面，可以坐在階梯休憩或欣賞廣場表演。記者戴永華／攝影
整理後的礁溪明德訓練班，空間通透明亮，結合當地文化，變身成為「跑馬古道公園」。記者戴永華／攝影
整理後的礁溪明德訓練班，空間通透明亮，結合當地文化，變身成為「跑馬古道公園」。記者戴永華／攝影
昔日軍中管訓頑劣分子的礁溪明德訓練班，改頭換面，變成跑馬古道公園，位處繁擠市區中的唯一綠地。圖／宜蘭縣府提供
昔日軍中管訓頑劣分子的礁溪明德訓練班，改頭換面，變成跑馬古道公園，位處繁擠市區中的唯一綠地。圖／宜蘭縣府提供

裝置藝術 溫泉

延伸閱讀

國軍服裝供售站今起營運 國防部嗆：民間軍品店OUT

陸軍披露本島西部作戰區三大地下指揮所運作中

阿兵哥手腳不乾淨 營區內當賊偷同袍生活費吃官司

影／蔡英文視導131艦隊 承諾威海營區遷建案將加快腳步進行

相關新聞

繁華礁溪市區唯一綠地 明德訓練班改頭換面成為公園

宜蘭礁溪「明德訓練班」是目前繁華溫泉區中面積最大的綠地，經由縣府打造成「跑馬古道公園」，通透明亮，跑馬古道公園也是礁溪生...

因0206地震變更工程 花蓮新興路主線明年3月完工

花蓮市新興路主支線道是交通要道，完工日期卻一延再延，造成交通不便引發民怨。有里長反應，原本工程訂於去年6月完工，卻延宕了...

送高麗菜vs.陪伴星兒 基市長前哨戰？

基隆市長明年底改選，立委蔡適應和前立委謝國樑分列綠、藍陣營點將錄，兩人近期都為出線默默布局，蔡適應頻頻為公共建設發聲，國...

花蓮箭筍季 嘗鮮採筍只要100元

每年3月中到4月中旬是箭筍產季，全台最大產地為花蓮光復鄉太巴塱部落。光豐地區農會表示，今年產量佳，東部陽光雨水足夠，每公...

影／海底火山運動頻繁？ 消失17年「龜島磺煙」重現

龜山島屬火山島，以前龜首有硫磺氣噴出，即為八景之一「龜島磺煙」，但多年前因龜首土方坍塌堵住氣孔，許久未見磺煙景致。今天有...

台東縣府推部落「分享廚房」 以現代廚藝料理部落食材

台東縣府今年推出「分享廚房」打造原鄉飲食文化品牌，以現代廚藝料理部落食材，呼應台東部落食尚計畫，號召大家走進原住民部落，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。