繁華礁溪市區唯一綠地 明德訓練班改頭換面成為公園

宜蘭礁溪「明德訓練班」是目前繁華溫泉區中面積最大的綠地，經由縣府打造成「跑馬古道公園」，通透明亮，跑馬古道公園也是礁溪生活之心計畫的一部分，目前進行第二期計畫，今年5月間會完成夜間光雕及裝置藝術，讓礁溪溫泉小鎮的特色更與眾不同。

礁溪明德訓練班原本是陸軍管訓單位，昔日收容軍中頑劣不守規矩的士兵，隔著德陽路分成南、北兩個營區，面積約5.4公頃；幾年前營區遷移，此地交由縣政府代管，由於營區後山即為跑馬古道，此處委由田中央建築事務所負責規劃設計，改造成跑馬古道公園。

縣府今天邀集鄉公所及代表會等地方人士說明即將完成的「礁溪生活之心」計畫，兩期計畫經費近4億元，第一期3.41億元包含「轉運站公園及健康大道景觀及設施工程」、「跑馬古道公園暨周邊市鎮服務廣場及人本景觀工程」及「協天廟生活廟埕棚架及景觀工程」三項子計畫，涵蓋範圍相當廣。

三項子計畫的一期硬體工程去年已陸續完成，又再獲營建署補助第二期5750萬元，針對三處基地的夜間光雕規劃、全區指標導覽系統及裝置藝術進行加值，近日完工，預計5月開放，未來將要延伸日夜活動，讓遊客留宿宜蘭，帶動觀光發展。

礁溪生活之心的主要計畫放在明德訓練班營區改造，光在這裡就投入計畫中將近一半經費，原本是一座神秘營區變身成為「跑馬古道公園」，保留全部老樹群，整修營區維持主結構體完整，入口處看得出有一處昔日的管訓室意象，未來將是網美拍照打卡景點。