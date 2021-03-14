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白色情人節拍婚紗 宜蘭情歌對唱6強決賽成績出爐

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府邀請結婚滿70年的白金婚、滿50年金婚及滿25年的銀婚夫妻，共108對，穿著中式禮服拍美照，顯得喜氣洋洋。圖／文化局提供
宜蘭縣政府邀請結婚滿70年的白金婚、滿50年金婚及滿25年的銀婚夫妻，共108對，穿著中式禮服拍美照，顯得喜氣洋洋。圖／文化局提供

3月14日白色情人節，「歡樂宜蘭年情歌對唱」決賽及「白金婚暨金銀婚紀念影像拍攝」今天在中興文創園區舉行，邀請金曲歌王荒山亮、台語歌后江惠儀、四分衛樂團主唱阿山、多方位藝人張文綺表演及擔任情歌比賽評審；另有百對結婚滿25年以上的夫妻穿著中式禮服拍美照，洋溢幸福。

歡樂宜蘭年情歌對唱比賽依不同年齡分三組競賽，參賽選手歷經海選及預賽激烈對戰，各組選出6強進入決賽，縣文化局邀請藝人荒山亮，江惠儀、四分衛樂團主唱阿山以及張文綺等藝人擔任決賽評審，除了替參賽選手進行講評外，同時也帶來表演。

各組前三名及最佳人氣獎分得10萬元總獎金，獲獎名單「長青不老組」由73歲蔡天成及72歲蔡吳桂美摘下冠軍、亞軍張賢成及藍秀娟、季軍許茂村及簡素梅、最佳人氣獎張賢成及藍秀娟；「活力四射組」冠軍陳伯侖及李淑琪、亞軍卓柏菁及李治國、季軍許玉玲及朱世竹、最佳人氣獎謝志明及張碧霞；「青春洋溢組」冠軍李育慈及沈家哲、亞軍林庭偉及林庭歡、季軍吳學儒及黃詩涵、最佳人氣獎林庭偉及林庭歡。

除了情歌對唱比賽，同時也舉辦白金婚暨金銀婚紀念影像拍攝，邀請結婚滿70年的白金婚、滿50年金婚及滿25年的銀婚夫妻，共108對，穿著中式禮服在園區裝置藝術取景拍照，重溫婚姻中最美時刻。縣文化局準備印有「囍」、「春」字樣的宜蘭碗作為客製紀念品，搭配在地宜蘭米，祝福每對金銀婚夫妻米滿幸福、圓滿和諧。

歡樂宜蘭年情歌對唱比賽的「長青不老組」，由73歲蔡天成及72歲蔡吳桂美摘下冠軍。圖／文化局提供
歡樂宜蘭年情歌對唱比賽的「長青不老組」，由73歲蔡天成及72歲蔡吳桂美摘下冠軍。圖／文化局提供

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