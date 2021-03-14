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影／海底火山運動頻繁？ 消失17年「龜島磺煙」重現
龜山島屬火山島，以前龜首有硫磺氣噴出，即為八景之一「龜島磺煙」，但多年前因龜首土方坍塌堵住氣孔，許久未見磺煙景致。今天有賞鯨船載客繞島時，龜首竟冒出縷縷白煙，驚見「磺煙」再現，經驗豐富的解說員馬上請遊客快拍，距離上次冒煙約17年時間。
今年2月宜蘭地震頻傳，疑似擾動龜山島海底火山。因東北季風很少人出海，這個月開放龜山島旅遊登島，賞鯨船業者發現牛奶海更是乳白濃，與藍海相較之下，藍白分明，非常好看；今天下午宏棋號賞鯨船搭載遊客前往龜山島繞島賞景，行經龜首海域，解說員張展維一邊介紹，竟發現多年不見的「磺煙」從龜首海面的岩縫中冒出，大為驚喜。
堪稱龜山島八景之一的「龜島磺煙」重現江湖，大家爭相走告，最近的特濃牛奶海與磺煙再現，都證明海底火山活動越來越強烈。
資深解說員簡逢均說，龜首有幾個硫磺氣噴氣孔，但因土石坍方及火砲射擊，噴氣孔被堵住，磺煙也不見了他擔任解說員已16年、行經龜首海域也有上千趟，僅在2004年見過一次磺煙冒出。
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