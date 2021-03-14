快訊

北市晚間火警民宅竄火舌 消防20車到場搶救中

千人搶買預售屋！內政部今發動稽查 最高開罰2500萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／海底火山運動頻繁？ 消失17年「龜島磺煙」重現

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
龜山島海底火山最近運動頻繁，除了牛奶海變得特濃，消失多年「龜島磺煙」也竟然重現。圖／張展維提供
龜山島海底火山最近運動頻繁，除了牛奶海變得特濃，消失多年「龜島磺煙」也竟然重現。圖／張展維提供

龜山島屬火山島，以前龜首有硫磺氣噴出，即為八景之一「龜島磺煙」，但多年前因龜首土方坍塌堵住氣孔，許久未見磺煙景致。今天有賞鯨船載客繞島時，龜首竟冒出縷縷白煙，驚見「磺煙」再現，經驗豐富的解說員馬上請遊客快拍，距離上次冒煙約17年時間。

今年2月宜蘭地震頻傳，疑似擾動龜山島海底火山。因東北季風很少人出海，這個月開放龜山島旅遊登島，賞鯨船業者發現牛奶海更是乳白濃，與藍海相較之下，藍白分明，非常好看；今天下午宏棋號賞鯨船搭載遊客前往龜山島繞島賞景，行經龜首海域，解說員張展維一邊介紹，竟發現多年不見的「磺煙」從龜首海面的岩縫中冒出，大為驚喜。

堪稱龜山島八景之一的「龜島磺煙」重現江湖，大家爭相走告，最近的特濃牛奶海與磺煙再現，都證明海底火山活動越來越強烈。

資深解說員簡逢均說，龜首有幾個硫磺氣噴氣孔，但因土石坍方及火砲射擊，噴氣孔被堵住，磺煙也不見了他擔任解說員已16年、行經龜首海域也有上千趟，僅在2004年見過一次磺煙冒出。

龜山島海底火山最近運動頻繁，除了牛奶海變得特濃，消失多年「龜島磺煙」也竟然重現。圖／簡逢均提供
龜山島海底火山最近運動頻繁，除了牛奶海變得特濃，消失多年「龜島磺煙」也竟然重現。圖／簡逢均提供
龜山島海底火山最近運動頻繁，除了牛奶海變得特濃，消失多年「龜島磺煙」也竟然重現。圖／張展維提供
龜山島海底火山最近運動頻繁，除了牛奶海變得特濃，消失多年「龜島磺煙」也竟然重現。圖／張展維提供
龜山島海底火山最近運動頻繁，除了牛奶海變得特濃，消失多年「龜島磺煙」也竟然重現。圖／簡逢均提供
龜山島海底火山最近運動頻繁，除了牛奶海變得特濃，消失多年「龜島磺煙」也竟然重現。圖／簡逢均提供

龜山島 地震

延伸閱讀

窗外就是龜山島！蘭陽烏石港酒店 開幕優惠3,888起

清水模設計＋冬山河景第一排！宜蘭最新「八嶋」寶島咖啡廳，走3分鐘能遠眺龜山島

相關新聞

影／海底火山運動頻繁？ 消失17年「龜島磺煙」重現

龜山島屬火山島，以前龜首有硫磺氣噴出，即為八景之一「龜島磺煙」，但多年前因龜首土方坍塌堵住氣孔，許久未見磺煙景致。今天有...

台東縣府推部落「分享廚房」 以現代廚藝料理部落食材

台東縣府今年推出「分享廚房」打造原鄉飲食文化品牌，以現代廚藝料理部落食材，呼應台東部落食尚計畫，號召大家走進原住民部落，...

影／多吃菜 立委、市議員白色情人節送高麗菜當禮物

基隆市立委蔡適應和市議員陳宜到果菜市場買了1200顆高麗菜，今天分送民眾，吸引不少民眾前往排隊領取。蔡適應說，今年中南部...

「天下第一筍」產季來臨 光豐農會邀民眾上山採箭筍

每年3月中到4月中是箭筍的產季，全台最大的產地為花蓮光復鄉太巴塱部落。光豐地區農會表示，今年產量佳，東部陽光雨水足夠，每...

影／謝國樑號召企業贊助成立手語平台 服務聾啞人溝通

基隆市前立委謝國樑的女兒聽力先天受損，讓他更加關注聾啞民眾生活的難處。謝與基隆市聾啞協會接觸後，媒介企業捐助經費及電腦設...

700公里切西瓜成功 林右昌：不辱使命帶領些許雨水南下

基隆市長林右昌挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」的熱血行程，昨晚抵達屏東墾丁，為活動畫上完美句點，並與地主屏東縣長潘孟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。