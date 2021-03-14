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台東縣府推部落「分享廚房」 以現代廚藝料理部落食材

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣府今年推出部落「分享廚房」，以現代廚藝料理部落食材。圖／縣府提供
台東縣府今年推出部落「分享廚房」，以現代廚藝料理部落食材。圖／縣府提供

台東縣府今年推出「分享廚房」打造原鄉飲食文化品牌，以現代廚藝料理部落食材，呼應台東部落食尚計畫，號召大家走進原住民部落，讓部落料理重現大眾面前，縣長饒慶鈴擔任領隊，帶大家走進卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落「南島達瓦娜（Dawana）廚房」等地 ，未來計畫開放報名，讓民眾跟走私房行程「品嘗台東」。

台東部落食尚本月21日、4月18日將推出後2場次活動，包括「少妮媱手工烘焙坊」教大家如何將台東紅藜、小米製成健康小點心，以及池上「芭洋Amis美饌」的傳統酒釀DIY體驗。

台東部落食尚計畫推動邁入第3年，縣府原民處整合東海岸、縱谷區、市區和南迴4區部落料理，以原住民食材透過現代廚藝與創新手法，延續部落食的文化。

饒慶鈴表示，台東是個適合深度旅遊的城市，部落等地需要慢慢感受文化深度，所以縣府以更豐富的設計遊程規畫、解說，讓部落食的文化先呈現出來。

縣府原民處長方銘總表示，部落食尚「分享廚房」主打手做料理教學體驗，如以雙手感受魯凱族傳統野食血腸料理，或是用烘焙讓部落傳統食材成為健康點心，並解密傳統酒釀，也安排獵徑探索、認識野菜等文化體驗。

從美國返台2年的陳品安表示，國外也有血腸飲食文化，英、美國都有類似料理方式，但魯凱族使用的食材新鮮，加入小米酒糟、韭菜等調味，沒有腥味且增加更多豐富的口感，真的好吃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東縣府今年推出部落「分享廚房」，以現代廚藝料理部落食材。圖／縣府提供
台東縣府今年推出部落「分享廚房」，以現代廚藝料理部落食材。圖／縣府提供

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