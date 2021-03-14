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影／多吃菜 立委、市議員白色情人節送高麗菜當禮物

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市立委蔡適應和市議員陳宜到果菜市場買了1200顆高麗菜，今天分送民眾，吸引不少民眾前往排隊領取。圖／蔡適應服務處提供
基隆市立委蔡適應和市議員陳宜到果菜市場買了1200顆高麗菜，今天分送民眾，吸引不少民眾前往排隊領取。圖／蔡適應服務處提供

基隆市立委蔡適應和市議員陳宜到果菜市場買了1200顆高麗菜，今天分送民眾，吸引不少民眾前往排隊領取。蔡適應說，今年中南部高麗菜產量大增，除尋求農產加工和外銷機制減少農民損失，也利用今天白色情人節免費發送高麗菜，希望民眾「多吃菜，顧健康」。

蔡適應和陳宜日前走訪基隆果菜市場協助銷售台灣鳳梨時，聽到果菜市場商家談到高麗菜產量供給近期大，價格大幅下降，為了協助推廣我國的高麗菜，今天在信一路陳宜服務處免費發送高麗菜，當做送給民眾的白色情人節禮物。

上午9點開始發現高麗菜前，陳宜服務處外已有許多民眾排隊。服務處人員安排民眾先拿塑膠袋，蔡適應和陳宜再把高麗菜放進民眾手中的塑膠袋，1200顆高麗菜在上午10點多發送一空。

中華民國蔬果商業同業公會理事長呂清吉說，目前正是高麗菜產季，也是高麗菜最好吃的時候。高麗菜是十分健康的食物，今年產量有點過量，希望民眾「多點健康多點菜」，並謝謝蔡適應和陳宜辦活動協助銷售。

蔡適應表示，我國高麗菜分高山種植和平地種植，今年初中南部因為雨量少，高麗菜生長良好，產量大增，他和多名立委除尋求農產加工和外銷機制來減少農民損失，特別再與果菜市場合作，推廣高麗菜蔬食，免費發送高麗菜讓市民多吃菜，顧健康。

陳宜說，今天是白色情人節，為了推廣台灣健康的蔬食和健康飲食，才到果菜市場購買1200顆高麗菜，當作送市民的白色情人節禮物。過程中感謝有人攜帶環保袋來領取高麗菜，減少環境負擔。

基隆市立委蔡適應和市議員陳宜到果菜市場買了1200顆高麗菜，今天分送民眾，吸引不少民眾前往排隊領取。圖／蔡適應服務處提供
基隆市立委蔡適應和市議員陳宜到果菜市場買了1200顆高麗菜，今天分送民眾，吸引不少民眾前往排隊領取。圖／蔡適應服務處提供

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