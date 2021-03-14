「天下第一筍」產季來臨 光豐農會邀民眾上山採箭筍

每年3月中到4月中是箭筍的產季，全台最大的產地為花蓮光復鄉太巴塱部落。光豐地區農會表示，今年產量佳，東部陽光雨水足夠，每公頃可生產約3千公斤箭筍。為推廣箭筍，農會除了在鄰近市區的吉安鄉行銷外，也將舉辦體驗上山採箭筍食農教育活動，讓更多人了解箭筍的來源與美味。

光豐地區農會總幹事張明發指出，花蓮箭筍多生長在海岸山脈，傳統節氣驚蟄後即可採收，是全台最早產出的筍種，目前太巴塱地區約有120公頃為箭筍產地，陽光雨水充足下，有助於箭筍生長，每公頃可產出3千公斤，面積、產量及品質極佳，有「天下第一筍」之稱。

張明發說，雖然箭筍現在是阿美族人主要食物選項，不過以前人們僅將箭竹搭建房屋或家具，直到1970年代，政府鼓勵水泥建築，箭竹被取代，不過農會前任總幹事、現任光復鄉長林清水意外發現少數人食用箭筍，決定開發市場，鼓勵族人販售，增加經濟效益。

原本光豐農會每年在箭筍季推出箭筍美食饗宴，但受到疫情影響取消，今年改在3月20日起，於吉安好客藝術村辦理開賣搶鮮活動，為期3周，吸引民眾嚐鮮現採的箭筍，期間購物滿500元，即送光復地產限定紅米乖乖或樹豆乖乖1包。