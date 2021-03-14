影／謝國樑號召企業贊助成立手語平台 服務聾啞人溝通

基隆市前立委謝國樑的女兒聽力先天受損，讓他更加關注聾啞民眾生活的難處。謝與基隆市聾啞協會接觸後，媒介企業捐助經費及電腦設備等物資，在協會成立手譯員服務平台，安排聘請專業手譯員定時為聾啞民眾服務。

謝國樑說，中央流行疫情指揮中心現在每天下午開記者會，說明疫情相關資訊，會場都會安排手語翻譯人員，進行同步手語翻譯，讓聽力障礙民眾即時了解記者會內容，彰顯煦顧聾啞民眾資訊權益。

謝國樑表示，聾啞民眾在現實世界，能夠得到手譯員協助的機會很有限。以基隆為例，目前雖然設有手譯員的服務，但礙於經費有限，每周僅有兩個小時的時間，供需嚴重失衡，造成聾啞人士去政府或民間機關辦事、去醫院看醫生、去警察局報案，常無法有效溝通，讓別人了解他們在說什麼。

前往聾啞協會與成員多次接觸，了解困境後，謝國樑指政府短時間內無法增加相關預算，改善基隆目前手譯員服務能量情形下，因七媒介企業贊助經費及物資，在基隆市聾啞協會設置手譯員服務平台，聘請專業手譯員服務基隆市聾啞民眾。