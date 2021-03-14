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700公里切西瓜成功 林右昌：不辱使命帶領些許雨水南下

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
挑戰切西瓜成功，林右昌：不辱使命帶些許雨水南下。圖／基隆市政府提供
挑戰切西瓜成功，林右昌：不辱使命帶些許雨水南下。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」的熱血行程，昨晚抵達屏東墾丁，為活動畫上完美句點，並與地主屏東縣長潘孟安一起切西瓜慶祝。林右昌今天凌晨在臉書寫下這趟旅程心得，「很高興，過去24小時我們也不辱使命，帶領了些許雨水南下，期盼這些水氣能夠繼續成長，造福台灣。」

林右昌在臉書說，總算平安抵達！24小時700公里台灣切西瓜大縱走，挑戰成功。沒有每位偉士基地車隊的夥伴、從全台各地前來會師打氣的車友，還有直播裡不離不棄的網友們，實在很難想像，這趟冒險要如何開始與結束。很高興，過去24小時我們也不辱使命，帶領了些許雨水南下，期盼這些水氣能夠繼續成長，造福台灣。

「西瓜怎麼吃？當然要像 潘孟安 安安縣長一樣霸氣整片吃；鳳梨怎麼挑？這不用想，台灣的鳳梨顆顆都好吃！」

「安安縣長，可以試試我家夫人的手作秋英牌鳳梨果醬，很讚喔」，林右昌說，約好了，今年10月，基隆城市博覽會現場見，還想PK什麼，基隆，隨時奉陪，但「我要去休息了，嘗試過各種不斷電，今晚還是好好給他斷電一下」。

林右昌24小時不休息，最擔心的就是夫人吳秋英，吳秋英今天凌晨也在臉書貼文說，圓滿達陣，太棒了，感謝上蒼、感謝大家，一路相伴、沿途加油打氣，讓此行得以平安圓滿成功，大家辛苦了。終於可以安心睡覺了。

林右昌說，去年兩縣市簽署合作意向書，一南一北要共同行銷，這個切西瓜就是用親身身體力行去實踐，從基隆一路玩到墾丁的一種玩法，雖然有點累，不過相信一定會變成很熱門，可以帶動兩個城市更多合作的想法。

在林市長出發之前，曾經向蔡英文總統報告這次的壯遊行程，經過蔡總統在他的機車上簽名「加持」，也果真「雨神同行」，帶著基隆跟宜蘭的雨水來到了墾丁，期許在大家的同心祈求之下，中南部的旱象能夠早日解除。

今年農曆春節，因為蔡英文總統臉書上的一篇火鍋加香菜貼文，在網路上掀起一場「香菜之亂」，潘縣長當時豪邁地說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」，因此在現場安排了基隆跟屏東的肉圓及元宵，進行一場美食PK，第一回合是以肉圓的炸派及蒸派來一較高下，第二回合則是由基隆的全家福元宵對上屏東的龍膽石斑湯圓。

為了歡慶活動圓滿成功，同時表達兩縣市長力挺台灣鳳梨等農產品的決心，屏東縣政府也準備了新鮮鳳梨、鳳梨化妝品以及屏東可可，歡迎林市長及基隆車友，林市長則是以夫人吳秋英特別準備的「英廚房手作-秋英牌鳳梨果醬」送給潘縣長，為活動劃上完美句點。

挑戰切西瓜成功，林右昌：不辱使命帶些許雨水南下。圖／基隆市政府提供
挑戰切西瓜成功，林右昌：不辱使命帶些許雨水南下。圖／基隆市政府提供
林右昌挑戰切西瓜成功。圖／基隆市政府提供
林右昌挑戰切西瓜成功。圖／基隆市政府提供

屏東縣政府 基隆 鳳梨

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