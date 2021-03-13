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花蓮無極慈靈慈惠堂連辦12天祭儀 24日陸上燒18艘王船

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮無極慈靈慈惠堂舉辦「天地人五朝龍鳳五方龍子回元本根大聖會」，現場用250公斤白米堆起米龍。圖／縣府提供
花蓮無極慈靈慈惠堂舉辦「天地人五朝龍鳳五方龍子回元本根大聖會」，現場用250公斤白米堆起米龍。圖／縣府提供

花蓮無極慈靈慈惠堂為祈求疫情早日平息，今天舉辦「天地人五朝龍鳳五方龍子回元本根大聖會」開香祈福大典，並設天、地、人3壇，展開一連12天的祈福祭儀。法會還有18艘長6.6公尺的王船，將於24日下午舉行化王船的儀式。

今天的開香大典，由縣長徐榛蔚、堂主彭進益、縣議員魏嘉彥、林宗昆、花蓮市民代表會副主席李振瑋等人虔誠上香祈福。徐榛蔚也為人壇上置放的250公斤重米龍點燈祈福。

無極慈靈慈惠堂位於花蓮市國福里，供奉無極瑤池金母、天上聖母、關聖帝君等神明。堂主彭進益說，這次共設天、地、人3壇12天，由台北道教經典研究會理事長陳炳松大法師主法演奏科儀，法會一連12天，邀請信眾參與。

這次也準備天、地、人、儒、道、釋、東方、南方、中央、西方、北方、東方龍子、南方龍子、中央龍子、西方龍子、北方龍子、無極慈靈慈惠堂龍鳳、南無觀音佛祖龍鳳共18艘王船，每艘長6點6公尺、寬2點2公尺，目前置放地壇旁，24日傍晚5時會燒王船

彭進益說，地壇有五朝帝王等17尊神尊，今天上午11時開光儀式後，24日當天也會與王船一起上化，24日還有2300桌的盛大普施活動，圓滿後供品將分贈給弱勢團體。

花蓮縣長徐榛蔚（右）今天參加無極慈靈慈惠堂的開香祈福大典，聽堂主彭進益解說王船。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚（右）今天參加無極慈靈慈惠堂的開香祈福大典，聽堂主彭進益解說王船。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚今天參加無極慈靈慈惠堂的開香祈福大典，為米龍點燈祈福。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚今天參加無極慈靈慈惠堂的開香祈福大典，為米龍點燈祈福。圖／縣府提供

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