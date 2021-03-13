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宜蘭流浪動物中途之家重新整修 給毛小孩更友善空間

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣流浪物中途之家重新整修，牆面拼貼磁磚，感覺較溫暖。圖／縣政府提供
宜蘭縣流浪物中途之家重新整修，牆面拼貼磁磚，感覺較溫暖。圖／縣政府提供

宜蘭縣流浪動物中途之家當年啟用時是全國首批新式收容所，但歷經20年，設備鏽蝕損壞。縣府向中央爭取經費修繕，牆面貼上磁磚，地坪架高更新，加強排水不易臭，也設置戶外洗狗平台，今天啟用，提供流浪毛小孩更友善的收容空間。

宜蘭縣流浪動物中途之家位於五結鄉利澤地區，民國90年2月開始收容流浪動物，因為位置靠近海邊，且動物們長年產生的排泄物等因素，造成設備損壞，原本設計已漸不敷使用，動植物防疫所向中央爭取650萬元，自籌200萬元投入整修，近日完工。

動防所股長劉必揚說，老舊的不鏽鋼牆面拼貼繽紛磁磚，感覺較溫暖，犬舍地面也架高，排水更好，較不會潮濕發臭，另外以前在犬舍內清洗，現在設置戶外洗狗平台，空間比較大，洗完還可以直接帶到美化過的寵物公園蹓一蹓。

不僅空間更新，早期中途之家原本一年捕捉進來或是被棄養的流浪動物達3000多隻，讓「零安樂死」政策上路後，空間更是經常爆滿。劉必揚表示，縣府從101年開始執行源頭絕育，逐漸發揮成效，現在一年量降到1000隻以下，加上民間團體、志工協助積極送養和宣導，認養率6、7成，讓收容量大幅下降。

他說，民眾喜領養幼犬，超過6個月以上的大狗較難找到主人，動防所去年起推動陪伴犬計畫，從收容犬隻中找到個性溫馴的大狗，訓練後，可以擔任動保大使，推廣動保理念，原有5隻已有4隻被認養。

宜蘭縣流浪動物中途之家整修後，今天重新啟用。縣長林姿妙說，公立動物收容所收容被捕捉或遭棄養的狗貓，在牠們被領養前，縣府有義務提供更好的環境，縣府以有限資源重新整修，讓中途之家成為更友善的收容空間。

宜蘭縣流浪物中途之家重新整修，在戶外設置洗狗平台，更加方便。圖／縣政府提供
宜蘭縣流浪物中途之家重新整修，在戶外設置洗狗平台，更加方便。圖／縣政府提供
宜蘭縣流浪物中途之家經過重新整修，給流浪毛小孩更友善的生活環境。圖／縣政府提供
宜蘭縣流浪物中途之家經過重新整修，給流浪毛小孩更友善的生活環境。圖／縣政府提供
宜蘭縣流浪物中途之家經過重新整修，給流浪毛小孩更友善的生活環境。圖／縣政府提供
宜蘭縣流浪物中途之家經過重新整修，給流浪毛小孩更友善的生活環境。圖／縣政府提供

流浪動物 認養

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