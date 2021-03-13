1年出勤3萬趟 花蓮獲捐6輛復康巴士共31輛服務再提升

花蓮縣身心障礙者占人口比例8%是全國最高，縣府委託門諾基金會提供復康巴士交通服務，去年出勤近3萬趟次。縣府近日再獲捐6輛，總計31輛投入，可望提供更好服務；縣府也正規畫網路預約系統，今年可完成。

花蓮縣有2萬6000多名身心障礙者，符合復康巴士申請資格的3000多人。縣府長年委託門諾社會福利慈善事業基金會辦理復康巴士，每周一到周六行駛，提供身障者就醫、就業、就養和社會參與。

前幾年車輛數不到20輛，預約不成率在2成上下。縣府社會處代理處長陳加富說，縣府逐年爭取，去年已提升到25輛，分配北區17輛、中區2輛及南區6輛，去年服務460人，出勤29979趟次，投入經費1583萬餘元。

縣府最近又獲得亞德客有美公益慈善基金會熱心捐贈總市價逾千萬元的6輛高頂復康巴士，已完成點交，將投入服務，可望提高供給率。

陳加富說，不只復康巴士，縣府推動多元運具提供無障礙福利服務，縣內特約長照交通接送共5單位，有45輛專車、7輛非專車；搭乘通用計程車車資補助額度由原本600點調升至1000點，還有19台無障礙低底盤公車行駛3條路線，秀林、壽豐、鳳林及瑞穗4鄉鎮也推動幸福巴士。

不過，花蓮復康巴士目前僅能電話預約，撥打專線接通比率僅8成多，甚至有時要撥打7次以上才接通，縣議員楊華美就曾質詢要求提供更多元預約服務，方便身障者。