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基隆節能家電汰舊換新補助來了 每台最高3千不限台數

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆節能家電汰舊換新補助來了，每台最高3千不限台數。圖／報系資料照，記者游明煌／攝影
基隆節能家電汰舊換新補助來了，每台最高3千不限台數。圖／報系資料照，記者游明煌／攝影

基隆市政府持續配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電舊換新汰換補助，3月15日起再次啟動，此次辦理方式採取全線上登記方式，符合補助規定者皆可提出申請，不限申請台數，無須抽籤，至12月31日止，如補助款用罄，將提前截止申請。

凡設籍基隆市市民，108年4月30日之後購買的1、2級節能家電，均可申請補助。冷氣機每瓩補助1000元，每台補助最高3000元；電冰箱每公升補助10元，每台補助最高3000元；除濕機每公升補助200元，每台補助最高2000元。

這次補助不限申請台數，符合補助資格的民眾可於「基隆市住宅家電汰換補助」(網址:https://klsrs.com/)填寫申請資料，待獲得通知審核成功後再至基隆市政府工務處公用事業科申請櫃檯（基隆市中正區信二路299號信二公有停車場5樓）填寫領據。

線上申請補助時，請準備下列資料上傳：申請人身分證、申請人金融機構存摺封面影本（台灣銀行免匯費）、電費單（用電種類顯示為表燈非營業用）、購買發票、產品保證書或發票顯示購買產品之產牌型號、廢四機回收證明單。

線上開放登記期間，如有申請操作困難者，可電（02）24272437、24265420或親至工務處公用事業科申請櫃檯洽詢。補助相關資訊可於「基隆市共推住商節電行動網」（網址: http://kleco.klcg.gov.tw/）、「基隆市政府工務處網站」（網址：https://publicworks.klcg.gov.tw/）查詢及下載相關資料。

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