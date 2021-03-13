切西瓜扺日月潭陽光普照九蛙盡現 林右昌祈求雨神同行

基隆市長林右昌受邀挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」的熱血行程，要在1天之內騎超過700公里。今天上午抵達日月潭，受到中部車友的熱烈歡迎，林右昌看到日月潭的「九蛙疊像」已完整露出水面，現場天氣陽光普照，他期許「雨神同行」，希望帶著基隆跟宜蘭的雨水，早日解除中南部的旱象。

車隊出發時有20多輛，但各地陸續有車友加入，目前陣容已超過百輛車，林右昌與偉士牌車友一行人，今天上午抵達日月潭，不僅當地車友特別到場歡迎，連雲林、台中及彰化等地也有上百位車友，特地趕到日月潭會合，歡迎林市長以及來自基隆的車友。

由於最近是中南部旱季，加上日月潭水庫支援農業用水給彰化及雲林的稻作農耕使用，潭裡的「九蛙疊像」現身已有一段時間。

林右昌表示，他在出發當天向蔡英文總統報告這次的壯遊行程，蔡總統也特別在他的機車上簽名，他騎著有總統簽名「加持」的機車，期許「雨神同行」，帶著基隆跟宜蘭的雨水，早日解除中南部的旱象。林右昌也轉達蔡英文總統期許水荒早日解除的心願。