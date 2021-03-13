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台東豐年機場空側道面即將整建 空中巴士A320可降落

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
交通部民航局辦理台東豐年機場「空側道面改善工程」，這個月底即將動工，預計至2022年12月底完成，屆時機場將可起降A320、B737等大型國際包機。記者尤聰光／攝影
交通部民航局辦理台東豐年機場「空側道面改善工程」，這個月底即將動工，預計至2022年12月底完成，屆時機場將可起降A320、B737等大型國際包機。記者尤聰光／攝影

交通部民航局辦理台東豐年機場「空側道面改善工程」，這個月底即將動工，立委劉櫂豪要求民航局能盡速整備機場改善相關設施，並協助爭取國際大型包機停靠。工程計畫期程預計至2022年12月底完成。

劉櫂豪說，台東地區交通建設是地方發展重點，2019年他爭取到7.6億元辦理豐年機場空側道面改善工程，期能改善滑行道及停機坪鋪面強度，並爭取大型國際包機起降，促進台東國際觀光發展。

他表示，民航局從評估、設計到發包、決標，終於在今年3月底正式動工，預計明年底完成，屆時豐年機場將可起降A320、B737等大型國際包機，同時要求民航局改善綠島、蘭嶼機場的相關設施改善，促進台東觀光發展。

豐年機場因滑行道及停機坪已達設計使用年限，道面有補綻情形，影響承載強度，為確保飛機起降安全以及未來爭取大型國際包機的整備環境，劉櫂豪於108年要求交通部及民航局協助改善，獲得允諾。

台東航空站主任詹淮元表示，所謂的空測滑行道，就是提供航機起降作業（滑行道）及停放區域（停機坪），包含活動區及操作區，鋪面強度增強，愈能提供大型飛機起降。

機場 民航局 台東

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