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台東植樹月贈苗第2場 布農民族苗木登場

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東林管處今天在延平鄉桃源國小贈苗，包括當地布農族的青楓、羅氏鹽膚木及土肉桂等民族植物。圖／台東林管處提供
台東林管處今天在延平鄉桃源國小贈苗，包括當地布農族的青楓、羅氏鹽膚木及土肉桂等民族植物。圖／台東林管處提供

台東林管處今年第2場植樹月贈苗活動在延平鄉桃源國小舉辦，關山工作站發送七里香、鐵冬青、桃金孃、蘭嶼羅漢松、毛柿等苗木，也配合當地布農族傳統領域中青楓、羅氏鹽膚木及土肉桂等民族植物，總計23種2千株吸引近300人到場，以發票兌換一空。後續還有5場活動，下一場16日上午9點半在東河鄉農會都蘭推廣中心登場。

林管處政風室提供廉政微電影、廉政繪本校園說故事及木製動物造型彩繪手作DIY等活動，透過趣味、活潑且寓教於樂的方式，宣導清廉施政；「大富翁桌遊」藉小遊戲了解森林保護、棲地保育及國土綠網等知識，也展示森林防滅火器材。

關山工作站人員講解林木修剪、植栽美化及施作示範，讓民眾更了解正確的護樹方法，讓大家在家就能森呼吸。

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