基隆通勤族福音！基北第4條中山區快捷公車核定通北車
基隆往返台北間第四條中山區城際快捷公車，交通部公路總局日前已經核定，由原國光客運1813D升級接駛，周一到周五每日往返有48班，周六日及國定假日有32班，到台北後終點站為台北車站，對中山區的通勤族將是一大福音。
規畫新的行駛路線，基隆端將從基隆車站發車，行駛中山一、二路、中華路、文化路、復興路，再利用中和路駛上國道三號高速公路，接國道一號從潭美公園下交流道；在台北市行經松山高中、聯合報大樓、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、華山文創園區，終點站台北車站東三門，希望尖峰時刻能夠滿足市民的通勤需求。
立委蔡適應表示，他與市長林右昌、議員張秉鈞爭取的第四條基隆市快捷公車，昨晚收到公路總局消息，中山區快捷公車1813D已經通過審議，這將是基隆市第四條的快捷公車路線，考量市民的需求，希望業者可以盡速完成車輛和交通網的布建。
議員張秉鈞說，未來中山區民眾將可搭乘快捷公車直達台北市中心，讓基隆市與台北市能藉由交通運輸的串連，帶動地方的發展與繁榮。他從觀察民眾的乘車習慣到拜訪國光客運董事長，陪同權責單位勘查中山快捷公車行駛動線，努力積極爭取與評估協調，終於得到令人開心的結果，希望國光採用3到5年內的車來跑，盡快在年底前可載客上路。
張秉鈞表示，中山區快捷公車跑的路線除了通勤外，購物、旅遊的需求也有，期許透過此班公車增加讓雙北民眾來基隆觀光意願，提升基隆觀光產業。
基隆現有3條快捷公車為中正信義區2088路線，由八斗子、基隆女中開往北市府轉運站；暖暖區1088路線由暖暖開往南港展覽館；中正區1579路線由中正區開往台北市中山區。交通處統計，3條快捷公車每月載客達28萬人次，每年超過300萬人次搭乘，不僅帶給基隆市民行的便利，也有助外縣市民眾利用快捷公車到基隆觀光旅遊。
中山區通勤民眾說，中山區有很多大型集合式住宅，如中和路喜市、大慶大城等住戶非常多，有到台北通勤需求，快捷公車上路可直接搭乘不必轉乘，會非常方便，以前國光客運1813D班次一天只有3班，路線和班次都不符需求。
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