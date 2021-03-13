影／林右昌700公里切西瓜衝上武嶺開趴 零度吃冰看日出
基隆市長林右昌與上百偉士牌機車車友，昨晚9點從文化中心廣場誓師出發，挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」700公里的熱血行程，更要把基隆的雨水帶到中南部，希望幫助解除旱象。昨晚到今天清晨，一路經宜蘭、武陵農場等，騎了8小時後，清晨5點多扺達台灣公路之巔武嶺，在武嶺停車場，頂著攝氏0度的低溫，大啖基隆特產鳳梨泡泡冰及海味米粉看日出。
偉士牌車隊昨晚9時從基隆市文化中心前出發，一路經過一些休息點福隆加油站、員山加油站，今天凌晨2點半到達武陵農場，3點到梨山賓館，清晨5點上合歡松雪樓，5點22分扺達武嶺停車場。
在台中武陵農場時，林右昌的高中同學，雪霸國家公園管理處武陵管理站主任廖林彥應援，林右昌說，路途雖然艱辛，但他們有信心，喝杯暖身又暖心的薑茶，繼續衝往梨山賓館，離海拔最高的里程碑武嶺，又更近一步。在這裡也遇到車友教他，夜半跑山，手套一定要戴3層。
清晨5點20分時，天色還黑，一行到達海拔最高的武嶺，在山上開起「魚」數最多的雙魚座生日趴，大家都很嗨。
由於林市長剛好是這個月的壽星，車友們特別邀請他一起慶生，一行人先在松雪樓停車場吃了一碗滿滿基隆海味的土魠米粉，隨後又在武嶺的牌樓前，頂著低溫邊發抖邊吃鳳梨泡泡冰，猶如「從天堂掉入地獄」的滋味，讓大家留下一個畢生難忘的生日體驗。
切西瓜行程以基隆為首站，沿途行經新北福隆、宜蘭員山、台中梨山、合歡山、南投武嶺、日月潭、嘉義阿里山、高雄甲仙，預計24小時後，在今晚7點抵達終站屏東墾丁大街。
昨天行前蔡英文總統還在林右昌的機車上簽名加持，希望林右昌把基隆的雨水帶到中南部解決旱災。騎行路線超過700公里，行經道路的海拔高低差將近3千公尺，所有路段的氣溫差距也將近30度，對於車手的體能跟意志都是很大的考驗。
林右昌說，這次的24小時縱走行程，除了是他要給自己的一個挑戰，也要在台灣高山公路推廣基隆獨家的海味泡麵和泡泡冰，再到屏東和潘孟安縣長進行基屏美食大PK，他對基隆的肉圓和冠軍元宵非常有信心，而「2021城市博覽會」將在今年10月2日至10月11日登場，歡迎全國民眾一同前來見證基隆城市的翻轉與蛻變，看見基隆作為台灣頭成為城市發展的標竿，屆時大家也可以親自品嘗基隆的獨家美味。
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