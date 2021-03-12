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植樹節台東林管處發票廢電池換苗木 1300株1小時內換完
今天植樹節，台東林區管理處配合節日，在成功工作站舉辦「森存之道」贈苗活動，現場提供1300株苗讓民眾以廢電池及發票兌換，不到1個小時株苗全部兌換完。
成功工作站主任吳文雄表示，今天贈苗樹種非常豐富，有台灣赤楠、月橘、黃連木及鐵冬青等，都是東部海岸及海岸山脈常見植物，另有紫薇、厚葉石斑木及雙花金絲桃等庭院賞花植物。
「森存之道」贈苗活動吸引超過3百位民眾參與，有人攜帶廢電池，也有人準備發票排隊等候換取株苗，時間一到大家搶著兌換，1個小時不到的時間，1300株苗全都換完。
活動除了兌換株苗，現場另有舉行種子擺飾DIY、小朋友森林彩繪、林業宣導、摺頁發放及有獎徵答，向民眾傳達林業政策、森林保護及野生動物保育觀念。
吳文雄說，今天共換到1259張發票，將全數捐贈社團法人台東縣關懷生命協會及台灣穿山甲保護協會，作為公益使用。另3月16日及23日，分別在東河鄉農會都蘭推廣中心和長濱鄉公所舉辦贈苗活動。
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