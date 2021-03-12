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花蓮木瓜溪施工發現原生種台灣火刺木 九河局保護復育

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
九河局與花蓮林管處今天辦植樹活動，在木瓜溪沿岸種下100株台灣火刺木。記者王燕華／攝影
九河局與花蓮林管處今天辦植樹活動，在木瓜溪沿岸種下100株台灣火刺木。記者王燕華／攝影

水利署第九河川局施工改善木瓜溪護岸河川環境時，意外發現兩株高3公尺的台灣火刺木，估計樹齡逾50年。因為台灣火刺木是少見的台灣原生樹種，在花蓮僅剩約20株，九河局視為珍寶，工程車為它改道，九河局規畫為復育基地，今與花蓮林管處共同種下100株，未來將擴大種植到400株。

木瓜溪是花蓮溪水系主要支流，九河局投入6700萬元，在木瓜溪左岸進行「木瓜溪華隆護岸及初英一號堤段河川環境改善工程」，過程意外在小花蔓澤蘭纏繞的樹叢間，發現兩株台灣火刺木。

九河局表示，台灣火刺木喜生長在砂質土壤，花東河岸早期都是原生棲地，但受外來種入侵影響，加上1980年代園藝熱遭盜採，讓台灣火刺木族群數量銳減；九河局曾委外生態調查，估算全花蓮的台灣火刺木原生種僅存約20株，因此前年整治花蓮溪時，還與花蓮林管處合作種下2000株，植樹造林成效良好。

九河局長謝明昌指出，台灣火刺木是原生種，鮮艷成串的紅色果實和精致的白色小花，讓老一輩花蓮人印象深刻，甚至花蓮光復鄉馬太鞍部落阿美族人，就有一個年齡階層以台灣火刺木命名，它非常需要保護及復育。

九河局將木瓜溪沿岸規畫為復育基地，今天由九河局長謝明昌、花蓮林管處長黃群策、吉安鄉長游淑貞與南華國小、銅門國小師生，沿河畔一同種下100株，未來還要再種300株，重現老花蓮人的珍貴地景回憶。

九河局在木瓜溪左岸進行「木瓜溪華隆護岸及初英一號堤段河川環境改善工程」，意外發現兩株台灣火刺木，將予以保護並復育。記者王燕華／攝影
九河局在木瓜溪左岸進行「木瓜溪華隆護岸及初英一號堤段河川環境改善工程」，意外發現兩株台灣火刺木，將予以保護並復育。記者王燕華／攝影
九河局在木瓜溪左岸進行「木瓜溪華隆護岸及初英一號堤段河川環境改善工程」。記者王燕華／攝影
九河局在木瓜溪左岸進行「木瓜溪華隆護岸及初英一號堤段河川環境改善工程」。記者王燕華／攝影
台灣火刺木成串的紅色果實，是不少老花蓮人的記憶。記者王燕華／攝影
台灣火刺木成串的紅色果實，是不少老花蓮人的記憶。記者王燕華／攝影

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