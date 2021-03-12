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基隆軟絲樂園今啟用小朋友好樂 打造主題式夢幻遊樂園
基隆市暖西國小「軟絲樂園」今天落成啟用，學校除精心為學童的夢幻樂園編寫軟絲繪本，將遊具及地板圖騰依照海底生物命名，讓整座遊戲場增添生命力。由師生、家長參與設計，選擇暖西國小的吉祥動物－軟絲做為主題，從外型、遊具的種類以及色彩的使用等，經過長時間不斷的溝通討論，打造出主題式夢幻遊樂園。
基隆市長林右昌今天上午親自體驗後表示，整座遊戲場像一座彩色軟絲，利用高低差設置一道水管溜滑梯、兩道磨石子溜滑梯及四面滑草坡，還設計了攀爬塊、攀爬繩，能鍛鍊小朋友的肌力及手腳協調性，並於遊戲中探索挑戰自我。而整座遊樂園不論配色或造型都充滿美感，讓大人小孩都玩到不想離開，將有限空間發揮到最大效用，提供小朋友自由選擇、多樣玩法。
基隆市政府為提升校園兒童遊戲環境安全及富有生命力之遊樂場所，向中央爭取3900萬元，另市府自籌2800萬元，總計投入6700萬元，打造屬於基隆之兒童特色遊戲場公園，而未來開放校園後，父母不需再帶著小孩舟車勞頓到其他縣市，亦能享受到親子遊戲與互動。
基隆市政府教育處表示，109年已完成全市遊具檢驗並積極重建改善國小兒童遊戲場，預計於今年年底將全數建置改善通過，屆時將有40座校園兒童遊戲場，佔全市國小覆蓋率100%。除此之外，7個行政區域之特色主題遊戲場也將陸續完工，例如堵南國小「大船入港」、深美國小「樹屋森林」等，各具特色及教育意義，成為孩子們專屬遊戲天堂，今年底前將陸續完工，不但能讓學童於課後釋放壓力盡情玩耍，也能因應校園開放時，提供社區居民親子玩樂之場所。
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