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北北基首座虛擬整合實境水族館10月開幕 蔡總統動土

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北北基首座虛擬整合實境水族館10月開幕，蔡總統動土。記者游明煌／攝影
北北基首座虛擬整合實境水族館10月開幕，蔡總統動土。記者游明煌／攝影

國立海洋科技博物館規畫的「潮境智能海洋館」今天動土，是北北基首座結合海洋生物與科技發展的虛實整合實境水族館，蔡英文總統、市長林右昌等一起動土，期許創造海科館新亮點，帶動北北基觀光發展的新亮點。

海科館以暨有的潮境海洋中心規畫為「潮境智能海洋館(I Ocean)」且運用得天獨厚的資源，將潮境海灣的海底美景以科技和數位方式Live呈現在這座智能海洋館內。潮境海灣也因為規劃為保護區而讓這片海灣的生物更具多樣性與美麗，未來這片大海也如同大型水族館。

海科館長陳素芬說，自她上任後即積極規畫各種方案，「潮境智能海洋館」的推動不但可優化展館，同時也可滿足與建構地方發展的新亮點，感謝教育部長潘文忠，林右昌市長、立委及議員們和地方各界支持，是利用既有「潮境海洋中心」的建築打造成有特色的智慧型水族館，讓建築蛻變並具有融入山海之間的特色。

海科館規畫，本體總樓地板面積約1657坪，展館內展陳方式結合新興展示科技，打造5G虛實整合沉浸式體驗與智慧教育場域，並有AR、VR冒險體驗的海底隧道，同時展館內陳展許多特種魚及多樣性的生物，更與國立台灣海洋大學合作，將引進海大相關觀賞魚研究和復育成果陳設於展館，未來民眾可在館內就欣賞到美麗的螢光魚。

蔡總統表示，潮境公園在教育部與基隆市政府共同攜手努力目前已吸引有每年258萬人次的造訪，是海洋教育的重要基地，將整合資源打造為多元與友善的場域讓民眾親近山與海。而基隆市長也同時提到基隆人期待已久的水族館，前因海科館促參案民間營運團隊無法持續營運的因素，這也讓基隆人期待已久的水族館無法如願完成。

北北基首座虛擬整合實境水族館10月開幕，蔡總統動土。記者游明煌／攝影
北北基首座虛擬整合實境水族館10月開幕，蔡總統動土。記者游明煌／攝影

海科館 基隆 教育部

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