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漂撇「爐主」的野地遊樂 宜蘭美術館重繹李俊賢藝術生命

聯合新聞網 / 台北訊
李俊賢作品〈龜山媽祖〉，1995。圖片提供／聯合文學基金會
李俊賢作品〈龜山媽祖〉，1995。圖片提供／聯合文學基金會

人稱漂撇「爐主」的前高雄美術館館長李俊賢，畢生致力於宜蘭在地藝術創作、提攜後進無數，12月13日於其逝世兩周年之際，於3月13日下午兩點假宜蘭美術館邀請學者龔卓軍老師與潘小雪，展開一場關於李俊賢藝術創作生命的對話。

身為畫家的李俊賢，作品中埋伏著各式地方語言、文化元素及在地意象，譬如亞熱帶物產與陸地海景，皆囊括於其鮮豔搶眼的作品風格之中，擁有辨識度極高的美術語言和先行風格。

李俊賢作品〈龜蘭巴火〉，2017。圖片提供／聯合文學基金會
李俊賢作品〈龜蘭巴火〉，2017。圖片提供／聯合文學基金會

李俊賢的經典作品現主要由高美館、北美館、國美館、靜宜大學藝文中心等單位收藏，更且不論民間眾藏家；而李俊賢所繪之龜山島系列作，是蘭陽海洋意象的關鍵地景。

隨著兩位與談人的對話，李俊賢畫作裡南島豐饒物果和島嶼山海圖景，皆將重現並再度於宜蘭土地上演繹。現場並將放映攝影師盧昱瑞所錄製的紀錄片段，重現畫家的音聲笑影與創作靈光。

李俊賢作品〈宜蘭的海〉，1995。圖片提供／聯合文學基金會
李俊賢作品〈宜蘭的海〉，1995。圖片提供／聯合文學基金會

聯合文學 美術館 龜山島

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