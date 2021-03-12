視察基隆望海巷跨海景觀橋 蔡總統：會成熱門打卡景點

基隆市長林右昌今天陪同蔡英文總統視察「望海巷海灣串聯計畫工程」，望海巷海灣串聯計畫是前瞻基礎建設計畫，蔡總統肯定即將啟用的望海巷跨海景觀橋，她說，在山海美景的襯托之下，一定會成為熱門的打卡景點。

蔡總統首先肯定即將啟用的望海巷跨海景觀橋，在山海美景的襯托之下，一定會成為熱門的打卡景點，她還指出，因為右昌市長具有城市規劃專業，有系統、有遠見的推動建設，相信大家都感受到基隆的改變；望海巷海灣串聯計畫是前瞻基礎建設計畫5500萬元的支援，要感謝蔡適應委員在立法院協助捍衛預算。

市府產發處指出，望海巷漁港景觀跨橋是銜接基隆市至新北市人本人行空間最關鍵的一哩路，跨橋長約170公尺，橋體以鋼構本體設計，結合周邊海岸潮間帶生態景觀，以清水模建築結構自然低調設計，搭配視覺串透的欄杆設計，並順利完成新北市及基隆市鐵馬藍帶前後段的串接，旅客於出站時將望海巷海灣濱海廊帶海景納入眼底，透過跨橋沿途經潮境公園、國立海洋科技博物館與新北市瑞芳互望依山傍海，將成為北台灣未來重要的觀光亮點區域。