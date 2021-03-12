基隆種樹 蔡總統：各界對環保議題的關心我們會更努力

今天植樹節，總統蔡英文今天到基隆八斗子的潮境公園出席植樹活動，與在地居民、八斗國小師生們一同種下適合在地的台灣原生樹種森氏紅淡比，宣示共同守護自然資源，編織永續生態風景。蔡總統並說，「針對最近各界對環保議題的關心，我們會更努力」，不僅中央、地方，政府及民間更多的環境保育合作。

蔡英文總統今天在農委會主委陳吉仲、教育部次長蔡清華、基隆市長林右昌、立委蔡適應等人陪同，到位八斗子的海洋科技博物館與潮境公園參加植樹活動，手植象徵希望與縫補棲地的樹苗，也看了八斗國小師生與社區媽媽們的海洋編織，感受自然所孕育的生活美學。

蔡總統表示，台灣森林總面積有219.7萬公頃，覆蓋率佔陸域面積的60.71%，永續森林經營、生態保育是臺灣堅持的政策目標。而今年植樹地點八斗子為我國北部重要的漁業重鎮，也是典型的森川里海地景，經過在地居民長年的努力，除了原有的漁業外，更將生物棲息地、休閒娛樂和文化價值，逐步轉化為服務為主的產業活動。