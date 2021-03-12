蘭嶼島電纜地下化 居民遊客盼無障礙海景

蘭嶼觀光可望再向前邁進，台電公司進行纜線地下化，未來全島看不到電線桿，且也換裝新的發電組，讓蘭嶼不斷電。居民和遊客開心的說，期待無障礙海景。

蘭嶼島最近看到有電線桿和電纜遷移施工，台電台東區處證實，目前正在進行環島公路的電線桿、電纜地下化工程。

台電台東區處處長簡翠玉表示，目前工程陸續進行，這個月底，核廢料貯存場路段會完成，未來環島公路將看不到電桿、纜線外，居民也不用再擔心因天然災害斷電的問題，因全新發電機組，也在近期從國外運抵台灣，並送往蘭嶼發電廠組裝，因應島上用電需求。

島上居民「發哥」表示，如果環島公路看不到電線桿，那蘭嶼的無敵海景將更美麗，更舒暢，為蘭嶼的觀光加分，期待無障礙海景。另外，蘭嶼經常停電問題，也可望新的發電機組加入後，解決這部分問題。

蘭嶼發電廠靠柴油機組發電，利用電桿纜線供輸到全島各村落，但因電桿纜線是沿著環島公路傳輸電力，長期暴露在外，易受到東北季風及颱風侵襲，導致斷桿或纜線遭海鹽侵蝕造成斷電等問題。

斷電經常造成島上居民困擾，去年5次斷電，家電用品損壞不少，夏天沒冷氣，遊客熱的睡不著。