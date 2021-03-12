快訊

評／AZ疫苗安全嗎？台灣將面臨穩定人心的挑戰

唐湘龍涉肇逃包5萬紅包給外送員 拿五花馬發票指無酒駕

入春天氣陰晴不定 專家籲小心稻熱病

中央社 / 台東縣12日電

3、4月入春，天氣易陰晴不定且日夜溫差大，台東區農業改良場提醒，這樣氣候容易引發「稻熱病」，如再施肥不當病情會更嚴重，呼籲農民盡早防範。

農委會台東區農業改良場今天指出，台東地區1期水稻已於1至2月間陸續插秧完畢，時序進入春天，氣候逐漸回暖，但此時天氣易陰晴不定，常有鋒面南下，溫差大且有雨，易發生水稻「稻熱病」，這病害在全國水稻栽培區每年皆有疫情發生。

台東區農改場表示，「稻熱病」為水稻流行病，感染初期會在葉表形成墨綠色小斑點，逐漸擴大成兩端較尖的紡錘形病斑，中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍有薄層黃暈，為「稻熱病」主要辨識依據。

「稻熱病」好發於溫差大且伴隨降雨的氣候條件，可在短時間內爆發疫情，發病週期僅4至5天，尤其是忽冷忽熱溫差大的環境下，會減弱稻株抵抗力；此時適逢有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜可促使病原菌發芽侵入植株。

另外，田間罹病嚴重程度與水稻栽培品種抗病力有關，而肥培管理不當則會促使病害發生情形更加嚴重。氮肥過多易使葉色濃綠，稻株徒長，導致植株柔弱，加速病勢發展 。

台東區農改場建議合理化施肥，肥培管理為「稻熱病」防治首要關鍵，調查每年病害較嚴重田區，雖已施藥防治但效果仍不佳，主要皆因氮肥過量造成植株柔弱。農友施肥時可依據植株生長情形及葉色酌量使用，避免促進病害擴展。

再者，掌握防治時機，近年學者研究指出，「稻熱病」初期感染主要為秧苗帶菌所致，因此，可於巡田時注意田間秧砧，若秧砧有病斑顯現時，一般約於2週內本田即可發現病斑，即可使用預防性藥劑以減緩病害發展。

若感染，要正確施藥，「稻熱病」多於植株下位葉發生，建議可以高壓噴藥機或高架噴藥車施藥，雖較為耗時，但防治效果最佳；若以植保無人機施藥，應低飛利用風壓撥開稻葉，以達藥效。

台東區農業改良場表示，「稻熱病」為水稻第1期作重要病害，若疏於防治，生長後期發生則容易導致穗「稻熱病」發生，將影響產量及品質。農友務必做好肥培管理及病害防範工作，以確保收益。

農友若有防治相關問題，請洽台東場植物保護研究室 （089-325015）或洽各區病蟲害診斷服務站，免付費專線電話：0800-069-880。

稻熱病 台東 東區

延伸閱讀

春天多雨溫差大 天氣多變化稻熱病來了

水稻進入分蘗期 農民應注意稻熱病

嘉縣警方破獲近年最大宗大麻毒品 陳家欽慰勉辦案人員

開學日晴朗！早晚溫差達15度 明微弱東北風南下

相關新聞

蘭嶼環島電桿纜線說再見！不用再受斷電之苦了

台電近期針對蘭嶼環島電桿纜線全面下地化，預計這個月底全部完成，台電台東區處表示，未來將提供島上穩定供電，同時呈現無障礙海...

基隆種樹 蔡總統：各界對環保議題的關心我們會更努力

今天植樹節，總統蔡英文今天到基隆八斗子的潮境公園出席植樹活動，與在地居民、八斗國小師生們一同種下適合在地的台灣原生樹種森...

台東天后宮虎年建醮 14日將召開首次籌備會

台東天后宮後天將召開12年一度的虎年建醮活動籌備會，預定明年舉辦，委員會由台東天后宮董事長林有德擔任主委，加上董監事委員...

花蓮補助高麗菜 已近3萬公斤

高麗菜價從春節過後崩盤，農民叫苦連天，花蓮有農民乾脆以每顆10元低價，開放大眾自行採摘；縣府攜手花蓮蔬菜運銷合作社啟動平...

雙連埤生態教室爭議 荒野協會：非關藍綠

荒野保護協會承租宜蘭廢棄分校做為雙連埤生態教室，守護動植物生態，由於地方也想使用空間，與荒野溝通未果，陳情到縣府與公所。...

基隆正濱國中非營利幼園 5月完工

基隆市政府積極擴展平價教保服務，今年新增5所非營利幼兒園，市長林右昌昨到正濱國中的「成長非營利幼兒園」視察工程進度，新建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。