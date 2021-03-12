入春天氣陰晴不定 專家籲小心稻熱病

3、4月入春，天氣易陰晴不定且日夜溫差大，台東區農業改良場提醒，這樣氣候容易引發「稻熱病」，如再施肥不當病情會更嚴重，呼籲農民盡早防範。

農委會台東區農業改良場今天指出，台東地區1期水稻已於1至2月間陸續插秧完畢，時序進入春天，氣候逐漸回暖，但此時天氣易陰晴不定，常有鋒面南下，溫差大且有雨，易發生水稻「稻熱病」，這病害在全國水稻栽培區每年皆有疫情發生。

台東區農改場表示，「稻熱病」為水稻流行病，感染初期會在葉表形成墨綠色小斑點，逐漸擴大成兩端較尖的紡錘形病斑，中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍有薄層黃暈，為「稻熱病」主要辨識依據。

「稻熱病」好發於溫差大且伴隨降雨的氣候條件，可在短時間內爆發疫情，發病週期僅4至5天，尤其是忽冷忽熱溫差大的環境下，會減弱稻株抵抗力；此時適逢有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜可促使病原菌發芽侵入植株。

另外，田間罹病嚴重程度與水稻栽培品種抗病力有關，而肥培管理不當則會促使病害發生情形更加嚴重。氮肥過多易使葉色濃綠，稻株徒長，導致植株柔弱，加速病勢發展 。

台東區農改場建議合理化施肥，肥培管理為「稻熱病」防治首要關鍵，調查每年病害較嚴重田區，雖已施藥防治但效果仍不佳，主要皆因氮肥過量造成植株柔弱。農友施肥時可依據植株生長情形及葉色酌量使用，避免促進病害擴展。

再者，掌握防治時機，近年學者研究指出，「稻熱病」初期感染主要為秧苗帶菌所致，因此，可於巡田時注意田間秧砧，若秧砧有病斑顯現時，一般約於2週內本田即可發現病斑，即可使用預防性藥劑以減緩病害發展。

若感染，要正確施藥，「稻熱病」多於植株下位葉發生，建議可以高壓噴藥機或高架噴藥車施藥，雖較為耗時，但防治效果最佳；若以植保無人機施藥，應低飛利用風壓撥開稻葉，以達藥效。

台東區農業改良場表示，「稻熱病」為水稻第1期作重要病害，若疏於防治，生長後期發生則容易導致穗「稻熱病」發生，將影響產量及品質。農友務必做好肥培管理及病害防範工作，以確保收益。

農友若有防治相關問題，請洽台東場植物保護研究室 （089-325015）或洽各區病蟲害診斷服務站，免付費專線電話：0800-069-880。