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蘭嶼環島電桿纜線說再見！不用再受斷電之苦了

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
蘭嶼島上居民用電，是靠發電廠柴油機組發電後，利用電桿纜線供輸到全島各村落，但因電桿纜線是沿著環島公路傳輸電力，長期暴露在外，易受到東北季風及颱風侵襲，導致斷桿或纜線遭海鹽侵蝕造成斷電等問題。圖／蘭嶼楊姓居民提供
蘭嶼島上居民用電，是靠發電廠柴油機組發電後，利用電桿纜線供輸到全島各村落，但因電桿纜線是沿著環島公路傳輸電力，長期暴露在外，易受到東北季風及颱風侵襲，導致斷桿或纜線遭海鹽侵蝕造成斷電等問題。圖／蘭嶼楊姓居民提供

台電近期針對蘭嶼環島電桿纜線全面下地化，預計這個月底全部完成，台電台東區處表示，未來將提供島上穩定供電，同時呈現無障礙海景環境，有助島上觀光發展。

台電台東區處處長簡翠玉說，未來環島公路將看不到電桿、纜線外，居民也不用再擔心因天然災害斷電的問題。另全新發電機組，也在近期從國外運抵台灣，並送往蘭嶼發電廠組裝，因應島上用電需求。

蘭嶼島上居民用電，是靠發電廠柴油機組發電後，利用電桿纜線供輸到全島各村落，但因電桿纜線是沿著環島公路傳輸電力，長期暴露在外，易受到東北季風及颱風侵襲，導致斷桿或纜線遭海鹽侵蝕造成斷電等問題。

每年斷電問題讓島上居民困擾，光去年就因天災害因素發生5次斷電，家電用品損壞不在少數，因此，台電為改善供電穩定，配合環島公路改善，去年開始進行電纜線下地工程，預計這個月底全島完成電纜下地化。

「以後不怕飯沒煮熟了！」蘭嶼楊姓居民說，吹東北季風的時候，常常不知道何時會停電，電鍋煮到一半，就遇到停電，電纜下地後，供電會比較穩定。另謝姓居民說「沒有電線桿，視野看起來舒服很多」。

台電近期針對蘭嶼環島電桿纜線全面下地化，預計這個月底全部完成，台電台東區處表示，未來將提供島上穩定供電，同時呈現無障礙海景環境，有助島上觀光發展。圖／蘭嶼楊姓居民提供
台電近期針對蘭嶼環島電桿纜線全面下地化，預計這個月底全部完成，台電台東區處表示，未來將提供島上穩定供電，同時呈現無障礙海景環境，有助島上觀光發展。圖／蘭嶼楊姓居民提供

環島 蘭嶼 台電

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