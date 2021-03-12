護童上下學 花蓮校園周邊增設綠斑馬提升辨識度

花蓮縣政府去年在花蓮市區6所學校試辦綠斑馬（綠色行人穿越道線）計畫，將學校周邊斑馬線畫上綠色底色，增加路權辨識度，因成效不錯，今年擴大在中南區9所學校增設示範場域。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，綠斑馬計畫將原有的白色斑馬線區域，增加綠色底色，可引導學童行走方向，明確區分行走範圍，也提高路權辨識及警覺性，提醒駕駛注意行人。

鄧子榆指出，綠斑馬具有顏色鮮明、防滑的特色，標線的抗滑係數65BPN以上，較傳統標線抗滑係數BPN45更高，可降低機車騎士滑倒的風險，增加用路者安全。

鄧子榆表示，去年在花蓮市區6所國中小試辦綠斑馬計畫，評價良好，今年擴大試辦範圍，經公路總局、玉里警分局、教育處等單位會勘，選定中南區學校9所學校試辦。

新增設綠斑馬的學校分別為瑞美國小、鶴岡國小、瑞穗國中、瑞穗國小、春日國小、玉里國小、松浦國小、玉東國中、玉里國中等，陸續於3月施工完成。