護童上下學 花蓮校園周邊增設綠斑馬提升辨識度
花蓮縣政府去年在花蓮市區6所學校試辦綠斑馬（綠色行人穿越道線）計畫，將學校周邊斑馬線畫上綠色底色，增加路權辨識度，因成效不錯，今年擴大在中南區9所學校增設示範場域。
花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，綠斑馬計畫將原有的白色斑馬線區域，增加綠色底色，可引導學童行走方向，明確區分行走範圍，也提高路權辨識及警覺性，提醒駕駛注意行人。
鄧子榆指出，綠斑馬具有顏色鮮明、防滑的特色，標線的抗滑係數65BPN以上，較傳統標線抗滑係數BPN45更高，可降低機車騎士滑倒的風險，增加用路者安全。
鄧子榆表示，去年在花蓮市區6所國中小試辦綠斑馬計畫，評價良好，今年擴大試辦範圍，經公路總局、玉里警分局、教育處等單位會勘，選定中南區學校9所學校試辦。
新增設綠斑馬的學校分別為瑞美國小、鶴岡國小、瑞穗國中、瑞穗國小、春日國小、玉里國小、松浦國小、玉東國中、玉里國中等，陸續於3月施工完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言