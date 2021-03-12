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林右昌晚間將騎偉士牌機車 挑戰南北縱走行銷基隆

中央社 / 基隆12日電

基隆市長林右昌今天晚間將從基隆出發，與一群偉士牌車友們騎機車挑戰24小時不斷電台灣縱走。他昨天曾先在市區試騎，熟悉機車性能，還直呼好像回到18歲時的熱血青年。

林右昌昨天特地抽空稍微練習，基隆市政府發言人沈詠珮表示，在偉士牌機車車友會熱情邀約下，市長將騎機車從基隆出發，挑戰台灣縱走24小時不斷電「切西瓜」行程。

沈詠珮說，市長林右昌先熟悉機車性能，但因公務繁忙僅能抽空試騎，過程不到半小時；這輛機車是車友友情出借，因車身印有哆啦A夢，取名為「叮噹號」。

林右昌也在臉書表示，他即將開啟這項挑戰，這是難得的機會，更是一個難熬的考驗。「24小時不斷電」這個點子是從推廣基隆觀光而來，希望廣邀愛好微旅行的朋友，一起來到基隆從早玩到深夜、24小時不斷電。

林右昌指出，他將從基隆出發，一路行經武嶺、日月潭、阿里山，以「切西瓜」的方式一路騎向墾丁大街，分享基隆人不斷電的精神與熱情。

林右昌日前曾說，這次活動挑戰性很高，一般大專生是在每年7月挑戰，這次選在天氣較冷的3月舉行，難度又更高，且全長不僅超過700公里，海拔高差超過3000公尺，高低溫差也將近攝氏30度，再加上騎乘時間很長，因此中間的休息、體力調節等都很重要，他會依照車友的專業建議，完成這次大冒險。

基隆 林右昌 阿里山

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