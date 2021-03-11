臉書粉絲逾百萬 羅智強將赴花蓮演講分享網紅經驗

國民黨籍台北市議員羅智強在社群網路相當活躍，臉書擁百萬粉絲，東華公共事務研究學會這個月20日邀約他以「百萬網紅不是夢」，赴花蓮專題演講，分享他在全美環遊、街頭演講一直到如何成為百萬網紅的人生事故。

羅智強曾任總統府發言人、副秘書長，及哈佛大學訪問學者，長期關注國際局勢和國政時事，經常在臉書發聲，貼文內容不只政治議題，也有溫馨的生活點滴，臉書吸引多達114萬粉絲。

東華公共事務研究學會表示，據調查，台灣活躍社群媒體用戶在全國總人口數占比高達88%，與韓國同列全球第二，遠高於全球平均的51%。有感於社群網路蓬勃發展 ，為了提升社群媒體素養，與花蓮縣政府青年發展中心合作，邀請羅智強20日上午10時，在花蓮縣政府大禮堂做專題演講。

主辦單位表示，羅智強經營臉書的精神獲得廣大共鳴，在全國政治人物年度十大熱門社群排名第8。羅智強將以親身經驗實例，闡揚「自」媒體的核心價值，反思「我是誰？我在何處？我將何往？」的三我命題，並暢談他從台灣出發，遠赴美巡迴演講，街頭演講、百萬網紅的親身實例，並歸納「夢想、特色、創意、勇氣」網紅4元素，內容生動勵志創新，尤其值得青年朋友一聽。

為配合防疫，參加專題演講必須戴口罩，並請上網報名，網址為https://forms.gle/HsXC9W2SVHoSNVbW9 。