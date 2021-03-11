快訊

要變天了！東北季風增強到下周日 兩個降雨熱區曝光

現場重現／余富誠滿壘1出局傳一壘 職棒五年象隊開幕戰屠獅

全國原民運動會宜蘭授旗出征 選手力拚冠軍金牌留家鄉

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
全國原住民族運動會即將登場，縣長林姿妙授旗給縣體育會理事長蔡岡志代表選手們接旗，預祝旗開得勝。記者戴永華／攝影
全國原住民族運動會即將登場，縣長林姿妙授旗給縣體育會理事長蔡岡志代表選手們接旗，預祝旗開得勝。記者戴永華／攝影

全國原住民族運動會3月19日至22日將在宜蘭登場，宜蘭縣代表隊包含選手及隊職員共696人，今天由縣長林姿妙授旗。上屆的原民運賽事宜蘭共拿下19面獎牌，今年奪金之鑰看好長跑女將賴庭萱，她曾在上屆原民運勇奪4金，實力看好，另外棒球及傳統射箭比賽也可望有金牌進帳。

宜蘭有541名選手參賽、隊職員及隊本部共155人，代表角逐17項比賽，上屆108年原民運宜蘭表現優異，共囊獲7金5銀7銅，這次110年原民運由宜蘭主辦，選手們士氣高昂，力拚把總冠軍金牌留在家鄉。今天縣長林姿妙授旗時，由縣體育會理事長蔡岡志代表選手們接旗，大喊準備好了，旗開得勝。

原民運比賽項目有田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒球、慢速壘球、角力、槌球、傳統樂舞、傳統拔河、傳統路跑、傳統射箭、傳統負重、傳統擲矛、傳統鋸木、傳統摔角、傳統狩獵共17項。

此次個人奪金大熱門有田徑、傳統路跑項目的賴庭萱呼聲最高，賴庭萱不僅包辦上屆原民運的田徑800公尺、1500公尺、5000公尺及傳統路跑四面金牌，更是去年11月全大運1500公尺冠軍，目前狀況不錯，可望為宜蘭摘金。

棒球項目以三星國小實力最堅強，該校是去年中信盃全國棒球錦標賽冠軍隊，團隊精神狀態正熱著，另有傳統射箭項目是宜蘭南澳鄉發展重要據點，此次奪金大熱門由南澳鄉當地人的江人杰繼上屆賽事奪下金牌，盼再將金牌留宜蘭。

柔道項目由南澳高中陳宇恩、蘇澳海事張家駿分別於上屆的原民運榮獲銀牌及銅牌，這次應該也有不錯表現；傳統樂舞比賽項目呼聲最高是大同國中，這支結合力與美的隊伍曾是上屆賽事銀牌得主；跆拳道比賽的黃峻諺是上屆亞軍，這次有機會再創佳績。

宜蘭在地企業杏輝醫藥集團熱心推動體育賽事，贊助宜蘭縣代表隊優倍多能量EX錠，今天由公司總經理特助吳富霖在授旗會場，代表贈予縣府，補足選手體力飽滿，為縣爭光。

宜蘭在地企業杏輝醫藥集團熱心推動體育賽事，贊助優倍多能量錠給選手們補充體力，今天由公司總經理特助吳富霖贈予縣府。記者戴永華／攝影
宜蘭在地企業杏輝醫藥集團熱心推動體育賽事，贊助優倍多能量錠給選手們補充體力，今天由公司總經理特助吳富霖贈予縣府。記者戴永華／攝影

南澳 路跑 林姿妙

延伸閱讀

芒果冰吃到飽！台南愛文山芒果路跑6月開跑 快搶名額

回饋！陽大附醫新冠檢驗 宜蘭人1件5000元

宜蘭冬山鄉嘉冬橋改建工程今天上梁 預計7月可完工通車

健身房搶器材搶到另一半！雙雙辭去台北高薪 碩士情侶返回宜蘭當健身教練

相關新聞

大農大富平森全台最早爆發螢火蟲 療癒滿分

春暖花開夜晚亮起點點螢光，花蓮大農大富平地森林園區是全台螢火蟲最早出現的地方，花蓮林管處推出賞螢活動，自今天起至4月11...

基隆市文化局16至19日整修 文化中心圖書館暫停開放

基隆市文化局16至19日將進行局部整修，整修期間文化局圖書館空間暫停開放，但視聽室照常開放，並將於文化中心第一會議室提供...

再見了！走過半世紀基隆天橋拆除 將連續施工48小時

國門廣場工程將啟動，伴隨基隆人日常，矗立基隆火車站前近50年歲月的天橋將走入歷史，市府自今天起舉辦「再見了天橋，期待蛻變...

荒野澄清雙連埤生態教室爭議 縣府：客家文化館不是選項

荒野保護協會承租宜蘭廢棄分校做為雙連埤生態教室，守護動植物生態，由於地方也想使用空間，與荒野溝通未果，陳情到縣府與公所。...

高麗菜價慘跌 花蓮縣啟動平穩措施每公斤最多補助5元

高麗菜價從春節過後崩盤，農民叫苦連天，花蓮有農民乾脆開放民眾自己到田裡採摘，每顆要價僅10元；縣府及花蓮果菜運銷合作啟動...

基隆今年新增5所非營利幼兒園 平價、優質兼具教保服務

基隆市政府教育處極擴展平價教保服務，今年一口氣增加5所非營利幼兒園，市長林右昌今天上午前往位於正濱國中的「成長非營利幼兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。