全國原民運動會宜蘭授旗出征 選手力拚冠軍金牌留家鄉

全國原住民族運動會3月19日至22日將在宜蘭登場，宜蘭縣代表隊包含選手及隊職員共696人，今天由縣長林姿妙授旗。上屆的原民運賽事宜蘭共拿下19面獎牌，今年奪金之鑰看好長跑女將賴庭萱，她曾在上屆原民運勇奪4金，實力看好，另外棒球及傳統射箭比賽也可望有金牌進帳。

宜蘭有541名選手參賽、隊職員及隊本部共155人，代表角逐17項比賽，上屆108年原民運宜蘭表現優異，共囊獲7金5銀7銅，這次110年原民運由宜蘭主辦，選手們士氣高昂，力拚把總冠軍金牌留在家鄉。今天縣長林姿妙授旗時，由縣體育會理事長蔡岡志代表選手們接旗，大喊準備好了，旗開得勝。

原民運比賽項目有田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒球、慢速壘球、角力、槌球、傳統樂舞、傳統拔河、傳統路跑、傳統射箭、傳統負重、傳統擲矛、傳統鋸木、傳統摔角、傳統狩獵共17項。

此次個人奪金大熱門有田徑、傳統路跑項目的賴庭萱呼聲最高，賴庭萱不僅包辦上屆原民運的田徑800公尺、1500公尺、5000公尺及傳統路跑四面金牌，更是去年11月全大運1500公尺冠軍，目前狀況不錯，可望為宜蘭摘金。

棒球項目以三星國小實力最堅強，該校是去年中信盃全國棒球錦標賽冠軍隊，團隊精神狀態正熱著，另有傳統射箭項目是宜蘭南澳鄉發展重要據點，此次奪金大熱門由南澳鄉當地人的江人杰繼上屆賽事奪下金牌，盼再將金牌留宜蘭。

柔道項目由南澳高中陳宇恩、蘇澳海事張家駿分別於上屆的原民運榮獲銀牌及銅牌，這次應該也有不錯表現；傳統樂舞比賽項目呼聲最高是大同國中，這支結合力與美的隊伍曾是上屆賽事銀牌得主；跆拳道比賽的黃峻諺是上屆亞軍，這次有機會再創佳績。