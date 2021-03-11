大農大富平森全台最早爆發螢火蟲 療癒滿分

春暖花開夜晚亮起點點螢光，花蓮大農大富平地森林園區是全台螢火蟲最早出現的地方，花蓮林管處推出賞螢活動，自今天起至4月11日，結合社區導覽解說，認識在地9種螢火蟲。

大農大富平地森林園區周邊社區部落頭目以原住民傳統儀式祝禱，為一個月的「螢漫平森、療癒滿分」賞螢活動祈福。

林務局花蓮林區管理處長黃群策表示，近年大力推動國土綠網生態系縫補政策，大農大富平地森林園區是台灣東部最重要的廊道棲地之一，近20年來運用生態造林串聯中央山脈與海岸山脈的棲地。

並觀測到山羌、黃喉貂、山豬等動物，還有環頸雉、紅嘴黑鵯、黃尾鴝、樹鵲等鳥類，螢火蟲也在3、4月間點亮當地的夜晚。

黃群策指出，從民國100年園區開幕就輔導周邊社區部落採低碳、低開發方式社造，自106年起推出付費的賞螢生態旅遊活動，每年都超過1萬人次參與。

今年的生態解說隊除訓練在地居民外，還結合附近的富源國中，請來英文老師指導，訓練學生成為英文解說員，讓外籍人士也有機會了解平地森林的生態之美。

大農大富平地森林園區原為台糖花蓮糖廠種植甘蔗，配合林務局林業政策，推動平地景觀造林計畫，面積高達1250公頃，相當於台北大安森林公園的48倍大。

因此賞螢範圍相當大，此次規劃3條賞螢路線，園區內有黑翅晦螢、大陸窗螢、黃緣螢、紅胸窗螢、山窗螢、黃脈翅螢、雙色垂鬚螢、大晦螢、雲南扁螢等。

花蓮林區管理處表示，配合中央防疫指揮中心因應指引之公眾集會場合相關規定，每天活動人數總量管制，假日500人、非假日300人為限。民眾可上網報名，也有賞螢專車供搭乘；另有安排主題市集、在地好物、賞螢攝影比賽等。