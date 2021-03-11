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蘭陽劇團新戲《琉璃閣》首演 團長林姿妙邀大家看好戲
蘭陽戲劇團年度新戲《琉璃閣》將於3月13、14日在宜蘭演藝廳首演，這次特別邀請歌仔戲美聲名伶石惠君參與演出，今天發表新戲演出片段。劇團表示，去年因受疫情影響未發表新戲，今年除了上演琉璃閣，下半年還會有一齣新的折子戲，戲迷們敬請期待。
歌仔戲發源於宜蘭，蘭陽戲劇團是由地方政府唯一成立的公立歌仔戲團，成立於1992年，除了在宜蘭巡迴演出，也經常受邀到外縣市公演，保留傳統歌仔戲原味，頗受好評。
今天發表的年度新戲《琉璃閣》，由蔣建元導演、劉秀庭編劇，特別邀請台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任石惠君領銜主演，石惠君老師曾多次與劇團合作，上次是飾演媽祖過海的林默娘，這次參與演出外，也擔任戲劇指導及劇本修編。
石惠君的父親石文戶，是國內知名歌仔戲導演，早年替蘭陽戲劇團編導叫好又叫座的《錯配姻緣》，目前劇團導演蔣建元即為石文戶的得意門生。歌仔戲文化傳承交到石惠君的手上更加發揚，會在周六日的兩場首演中扮演要角。
劇情描述皇宮御賜的琉璃閣中，不僅典藏許多珍寶，還有位才慧雙修、國色天香的郡主守閣，一連串發生在琉璃閣中的精彩故事，刻劃親情人性，交織暖心動人的情節。《琉璃閣》此劇同時也入選國立傳統藝術中心的年度戲曲新作發表，會安排前往傳藝演出。
縣府每年補助經費給蘭陽戲劇團遭議會刪減，目前補助只剩一千多萬元，縣長林姿妙今天以團長的名義參與新戲發表會，第一次有縣長參加在演藝廳的新戲發表會，給團員們加油鼓勵，也邀請大家來看好戲。時間3月13日晚間7點半、14日下午2點半，票價200元到1200元不等，請上兩廳院售票系統或電洽蘭陽戲劇團03-9362542。
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