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荒野澄清雙連埤生態教室爭議 縣府：客家文化館不是選項

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
荒野保護協會守護雙連埤濕地生態有成，今與縣府共同澄清生態教室使用爭議，今後荒野會與地方共用空間，而客家文化館從頭到尾都不是個被納入討論的選項。圖／荒野提供
荒野保護協會守護雙連埤濕地生態有成，今與縣府共同澄清生態教室使用爭議，今後荒野會與地方共用空間，而客家文化館從頭到尾都不是個被納入討論的選項。圖／荒野提供

荒野保護協會承租宜蘭廢棄分校做為雙連埤生態教室，守護動植物生態，由於地方也想使用空間，與荒野溝通未果，陳情到縣府與公所。縣府為此居中協調暫未續租，導致有人放話批「環保立縣」精神淪喪，更扯上藍綠換黨執政造成。荒野秘書長劉建隆表示，荒野對政治有潔癖，此事非關藍綠，就是雙方溝通問題。

荒野總會除了昨天在官網對此事發表聲明，荒野秘書長劉建隆今天也與縣府秘書長林茂盛召開記者會，強調荒野對外言論以官網發布為主，近來有志工或幹部對外發出很多訊息被報導，並不能代表荒野；至於荒野前會長徐仁修把這件「空間分配使用」的事，扯上藍綠換黨執政，惹人非議。劉建隆表示，荒野的理事長有去跟徐仁修溝通。

雙連埤是國內重要濕地，蘊育珍貴水生植物生態，雙連埤分校廢棄教室在20年前租給荒野使用做為生態教室守護這片濕地，成果及付出受到肯定；不過，雙連埤一帶並沒有公共場域，居民也想使用生態教室聚會，曾向地主鄉公所反映，也跟地上物主管機關縣政府反映。

這座教室早年由地方耆老集資興建，居民不滿荒野「反客為主」已非一、兩天的事。劉建隆說，在上次承租時，荒野就同意可以把其中的桌椅教室給居民使用，若民眾有需要時可向荒野拿鑰匙，此舉可能讓老一輩居民覺得不被尊重。

3年一簽合約於去年底到期，雙方對於空間使用爭議未歇，加上縣議員在議會質詢縣府主張收回，縣府去年9月起邀集地方與荒野等單位開了三次會議，雖未續租，但目前生態教室空間仍由荒野繼續使用。

外傳縣府未續租原因，是要給員山鄉公所做為客家文化館，公所日前已澄清並非事實，縣府今天表示，鄉公所人員曾在縣府協調會中提及設客家文化館，當時大家在討論「空間分配」，而非變更用途，鄉公所提的未被討論，也不是會議結論，從頭到尾「客家文化館」都不是個被納入討論的選項。

劉建隆表示，每年募款花400多萬元做雙連埤生態守護工作及教育活動，經營不易，不過他們為能守護這片環境感到榮耀，今後會努力改善與鄰里間的溝通問題，其實如果有人要接手經營，荒野也不反對。

縣府秘書長林茂盛說，空間分配達成共識後，縣府會與荒野續約。據了解，雙連埤生態教室原本是校舍，有不同間的教室，未來在使用上傾向採切割分開處理，一部分租給荒野、部分交給地主鄉公所及當地居民使用，滿足雙方需求，共創雙贏。

荒野保護協會守護雙連埤濕地生態有成，今與縣府共同澄清生態教室使用爭議，今後荒野會與地方共用空間，而客家文化館從頭到尾都不是個被納入討論的選項。圖／荒野提供
荒野保護協會守護雙連埤濕地生態有成，今與縣府共同澄清生態教室使用爭議，今後荒野會與地方共用空間，而客家文化館從頭到尾都不是個被納入討論的選項。圖／荒野提供
荒野保護協會守護雙連埤濕地生態有成，今與縣府共同澄清生態教室使用爭議，今後荒野會與地方共用空間，而客家文化館從頭到尾都不是個被納入討論的選項。圖／荒野提供
荒野保護協會守護雙連埤濕地生態有成，今與縣府共同澄清生態教室使用爭議，今後荒野會與地方共用空間，而客家文化館從頭到尾都不是個被納入討論的選項。圖／荒野提供

客家文化 濕地

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