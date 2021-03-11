快訊

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石 有46億年歷史

避免「情輕法重」 行政院會通過：種大麻非販毒可只關1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高麗菜價慘跌 花蓮縣啟動平穩措施每公斤最多補助5元

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮高麗菜年後到貨量大增，價格崩盤，縣府及花蓮果菜運銷合作社啟動措施平穩菜價。圖／民眾提供
花蓮高麗菜年後到貨量大增，價格崩盤，縣府及花蓮果菜運銷合作社啟動措施平穩菜價。圖／民眾提供

高麗菜價從春節過後崩盤，農民叫苦連天，花蓮有農民乾脆開放民眾自己到田裡採摘，每顆要價僅10元；縣府及花蓮果菜運銷合作啟動菜價平穩補助措施，每公斤最多補助5元，年後至今已補助近3萬公斤。

花蓮縣政府農業處表示，依據108年全國統計資料，全台高麗菜生產面積8392公頃，年產量42萬公噸，以雲林、南投、宜蘭為大宗。花蓮面積僅136公頃，年產3372公噸，約僅占全國1%，但近年也和外縣市一樣，出現供過於求現象。

農業處統計，高麗菜從過年前每天7公噸，到2月分大增到13公噸，3月初更是拉高3倍為22公噸，拍賣交易價格隨供貨量大增而下滑，從過年前的每公斤35到45元，下滑到現在每公斤4到6元。大白菜也有同樣現象，目前每天到貨量約7到12公噸，拍賣價每公所5到8元，農民不敷成本。

為了平穩價格，保障農民基本收益，縣府及花蔬啟動措施平穩菜價。縣府農產運銷科長郭仕強說，若因到貨量太大，高麗菜、大白菜品項雖不錯但拍賣價低於5元，就會補助到每公斤5元，若是流標，縣府補貼4元，花蔬社加碼1元，合計補助每公斤5元，買下來的蔬菜會公告在花蔬社臉書，供社福團體免費領取。

農業處長吳昆儒表示，除了補貼價格，西部使用紙箱包裝一個約需30到40元，花蔬進場拍賣則是使用塑膠容器，可循環利用且僅需繳付6元的管理費，降低農民負擔；此外，花蔬因應到貨量大增，已針對包心白菜及高麗菜採取進場收購機制，真空預冷及冷藏儲存約2萬4千公斤，待夏季量少時再釋出平抑物價。

不過，高麗菜及大白菜每年11月到隔年4月供過於求，幾乎已成常態，農業處呼籲農民，當農糧署供苗預警系統發布高麗菜大量超種警示時，就不要再搶種，以免供過於求造成血本無歸。

花蓮高麗菜供過於求，價格崩盤，有農民乾脆開放民眾自採，一顆只賣10元。圖／民眾提供
花蓮高麗菜供過於求，價格崩盤，有農民乾脆開放民眾自採，一顆只賣10元。圖／民眾提供
花蓮高麗菜供過於求，價格崩盤，縣府及花蓮果菜運銷合作社啟動措施平穩菜價。圖／民眾提供
花蓮高麗菜供過於求，價格崩盤，縣府及花蓮果菜運銷合作社啟動措施平穩菜價。圖／民眾提供

高麗菜 農民 菜價

延伸閱讀

高麗菜每顆10元民眾瘋搶 嘉縣補助農民改種契作青花菜

除蟲新方！農民用電蚊拍 效果佳又減少噴藥

高麗菜免費送家扶自由捐 台南蔡育輝服務處熱鬧做公益

9萬斤高麗菜免費送 台南各議員服務處一人拿一顆

相關新聞

基隆嶼國際磯釣賽明報名 增16萬元總獎金還可拚大尾獎

2021基隆嶼國際磯釣賽將在4月10、11日在基隆嶼周圍島礁登場，今年賽制有別以往，首度增加團體積分競賽，並祭出超過16...

高麗菜價慘跌 花蓮縣啟動平穩措施每公斤最多補助5元

高麗菜價從春節過後崩盤，農民叫苦連天，花蓮有農民乾脆開放民眾自己到田裡採摘，每顆要價僅10元；縣府及花蓮果菜運銷合作啟動...

基隆今年新增5所非營利幼兒園 平價、優質兼具教保服務

基隆市政府教育處極擴展平價教保服務，今年一口氣增加5所非營利幼兒園，市長林右昌今天上午前往位於正濱國中的「成長非營利幼兒...

台東縱谷3鄉鎮農會 總幹事均順利連任

台東縣基層農會今起辦理理監事會議，縱谷3鄉鎮農會首先登場，結果3位總幹事在任內工作績效卓著都順利連任，縣長饒慶鈴第一時間...

基隆各驗車廠大排長龍 5間代驗廠少1間加年初領牌旺季

基隆市各驗車廠自從過年上班後就多大排長龍，到目前為止，每天都很多人一大早就去排隊，有民眾反映很難排到時間，有時來了第二次...

屢遭黑粉攻擊很痛苦 神老師奪回27萬粉絲她說關鍵原因

基隆市長樂老國小老師沈雅琪在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲超過27萬人，日前遭盜用她的帳號「偷走」粉絲專頁管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。