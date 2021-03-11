高麗菜價慘跌 花蓮縣啟動平穩措施每公斤最多補助5元

高麗菜價從春節過後崩盤，農民叫苦連天，花蓮有農民乾脆開放民眾自己到田裡採摘，每顆要價僅10元；縣府及花蓮果菜運銷合作啟動菜價平穩補助措施，每公斤最多補助5元，年後至今已補助近3萬公斤。

花蓮縣政府農業處表示，依據108年全國統計資料，全台高麗菜生產面積8392公頃，年產量42萬公噸，以雲林、南投、宜蘭為大宗。花蓮面積僅136公頃，年產3372公噸，約僅占全國1%，但近年也和外縣市一樣，出現供過於求現象。

農業處統計，高麗菜從過年前每天7公噸，到2月分大增到13公噸，3月初更是拉高3倍為22公噸，拍賣交易價格隨供貨量大增而下滑，從過年前的每公斤35到45元，下滑到現在每公斤4到6元。大白菜也有同樣現象，目前每天到貨量約7到12公噸，拍賣價每公所5到8元，農民不敷成本。

為了平穩價格，保障農民基本收益，縣府及花蔬啟動措施平穩菜價。縣府農產運銷科長郭仕強說，若因到貨量太大，高麗菜、大白菜品項雖不錯但拍賣價低於5元，就會補助到每公斤5元，若是流標，縣府補貼4元，花蔬社加碼1元，合計補助每公斤5元，買下來的蔬菜會公告在花蔬社臉書，供社福團體免費領取。

農業處長吳昆儒表示，除了補貼價格，西部使用紙箱包裝一個約需30到40元，花蔬進場拍賣則是使用塑膠容器，可循環利用且僅需繳付6元的管理費，降低農民負擔；此外，花蔬因應到貨量大增，已針對包心白菜及高麗菜採取進場收購機制，真空預冷及冷藏儲存約2萬4千公斤，待夏季量少時再釋出平抑物價。