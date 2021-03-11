遊客多層保障 台東縣推慢車管理自治條例

坐三輪車優遊金城武樹、伯朗大道，享受田園風光，為了讓遊客更有保障，台東縣政府將訂定慢車管理自治條例，大部分業者樂觀其成。

近幾年，台東池上鄉金城武樹和關山鎮親水公園等景點，每到例假日爆滿遊客，三輪車、電動車，穿梭在田園間。曾發生多起自行車、三輪車事故，為了加強管理，台東縣政府日前公告訂定「台東縣慢車管理自治條例草案」，聽取大家意見。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳今天表示，草案於2月20日公告，徵詢業者和遊客意見，主要是希望這自治條例能對遊客多一層保障，讓業者的管理和經營也有依據，目前已經舉辦多場座談，尚有部分業者提出疑慮，但大部分業者都表支持，樂觀其成。

余明勳表示，有疑慮的業者擔心是否還要再花一筆錢整修車輛，但這部分，經過解釋後，業者認為花的錢尚可接受，交觀處會持續多方面溝通，讓業者和觀光客雙贏。

根據條例草案，所謂慢車是指人力為主、電力為輔，且為三輪以上僅限於觀光用途使用之供載客或租賃車輛。申請檢驗和領取車牌需繳新台幣100元，牌照期限3年。車子必須要有後照鏡和反光貼紙。慢車投保，最低保險金額每一個人身體傷亡新台幣100萬元，每一事故身體傷亡1000萬元。如順利，最快下一次台東縣議會就能通過條例。