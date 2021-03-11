快訊

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石 有46億年歷史

避免「情輕法重」 行政院會通過：種大麻非販毒可只關1年

遊客多層保障 台東縣推慢車管理自治條例

中央社 / 台東11日電

坐三輪車優遊金城武樹、伯朗大道，享受田園風光，為了讓遊客更有保障，台東縣政府將訂定慢車管理自治條例，大部分業者樂觀其成。

近幾年，台東池上鄉金城武樹和關山鎮親水公園等景點，每到例假日爆滿遊客，三輪車、電動車，穿梭在田園間。曾發生多起自行車、三輪車事故，為了加強管理，台東縣政府日前公告訂定「台東縣慢車管理自治條例草案」，聽取大家意見。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳今天表示，草案於2月20日公告，徵詢業者和遊客意見，主要是希望這自治條例能對遊客多一層保障，讓業者的管理和經營也有依據，目前已經舉辦多場座談，尚有部分業者提出疑慮，但大部分業者都表支持，樂觀其成。

余明勳表示，有疑慮的業者擔心是否還要再花一筆錢整修車輛，但這部分，經過解釋後，業者認為花的錢尚可接受，交觀處會持續多方面溝通，讓業者和觀光客雙贏。

根據條例草案，所謂慢車是指人力為主、電力為輔，且為三輪以上僅限於觀光用途使用之供載客或租賃車輛。申請檢驗和領取車牌需繳新台幣100元，牌照期限3年。車子必須要有後照鏡和反光貼紙。慢車投保，最低保險金額每一個人身體傷亡新台幣100萬元，每一事故身體傷亡1000萬元。如順利，最快下一次台東縣議會就能通過條例。

台東 伯朗大道

延伸閱讀

基隆嶼國際磯釣賽明報名 增16萬元總獎金還可拚大尾獎

人大今閉幕 修改香港選制成焦點

決戰8月！4大公投進度與訴求看這裡 圖解公投流程報你知

南市自助洗衣店去年氣爆 公安引關注

相關新聞

基隆嶼國際磯釣賽明報名 增16萬元總獎金還可拚大尾獎

2021基隆嶼國際磯釣賽將在4月10、11日在基隆嶼周圍島礁登場，今年賽制有別以往，首度增加團體積分競賽，並祭出超過16...

高麗菜價慘跌 花蓮縣啟動平穩措施每公斤最多補助5元

高麗菜價從春節過後崩盤，農民叫苦連天，花蓮有農民乾脆開放民眾自己到田裡採摘，每顆要價僅10元；縣府及花蓮果菜運銷合作啟動...

基隆今年新增5所非營利幼兒園 平價、優質兼具教保服務

基隆市政府教育處極擴展平價教保服務，今年一口氣增加5所非營利幼兒園，市長林右昌今天上午前往位於正濱國中的「成長非營利幼兒...

台東縱谷3鄉鎮農會 總幹事均順利連任

台東縣基層農會今起辦理理監事會議，縱谷3鄉鎮農會首先登場，結果3位總幹事在任內工作績效卓著都順利連任，縣長饒慶鈴第一時間...

基隆各驗車廠大排長龍 5間代驗廠少1間加年初領牌旺季

基隆市各驗車廠自從過年上班後就多大排長龍，到目前為止，每天都很多人一大早就去排隊，有民眾反映很難排到時間，有時來了第二次...

屢遭黑粉攻擊很痛苦 神老師奪回27萬粉絲她說關鍵原因

基隆市長樂老國小老師沈雅琪在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲超過27萬人，日前遭盜用她的帳號「偷走」粉絲專頁管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。