基隆今年新增5所非營利幼兒園 平價、優質兼具教保服務

基隆市政府教育處極擴展平價教保服務，今年一口氣增加5所非營利幼兒園，市長林右昌今天上午前往位於正濱國中的「成長非營利幼兒園」視察工程進度，新建工程斥資7152萬元，進度83%，預定5月完工，今年正式招生。

教育處指出，成長幼兒園建築別出心裁，有別於一般校舍方正的刻板形象，整體建物採六邊形結構搭建，搭配大面積開窗導入戶外光景，讓孩子就像小蜜蜂一樣穿梭其中。園長鄭世儀說，正濱國中有開闊的大自然環境，會充分運用戶外森林教學，搭配結合繪本閱讀的幼兒戲劇活動，還有自由習區教學等都是特色。

林右昌說，今年一口氣增加5所非營利幼兒園，力推平價教保服務，目前基隆市2到5歲幼兒有9840人，已入園幼兒7207人，入園率73.24%，其中就讀公幼、非營利及準公共化等平價幼兒園的幼兒有4984人，占整體入園幼兒比率近7成，為全國首屈一指,。

林右昌表示，除仁愛區的南榮非營利幼兒園先招生外，今年更透過爭取中央前瞻計畫經費，在暖暖區、中正區、中山區、安樂區再增4所非營利幼兒園，今年非營利幼兒園名額將從242名增加至926名，達成基隆市「區區都有非營利幼兒園」政策目標。

教育處處長林祝里指出，非營利幼兒園將在5月1日、2日與全市公立幼兒園併同辦理線上招生及報到作業，非營利幼兒園結合了公立及私立幼兒園的優點，寒、暑假期間持續提供教服務，平日亦有課後延托服務，今年8月起每月收

費2500元（免收註冊費）)，,明年8月將再降價為每月2000元，第二胎加碼補助每月1000元，第三胎幼兒、低收入戶及中低收入戶子女免費，是平價、優質兼具教保服務的不二選擇，歡迎基隆市適齡（2歲以上至入國民小學前）幼兒在5月1日、2日線上報名。