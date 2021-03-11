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基隆嶼國際磯釣賽明報名 增16萬元總獎金還可拚大尾獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嶼國際磯釣賽明報名，增16萬元總獎金還可拚大尾獎。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽明報名，增16萬元總獎金還可拚大尾獎。圖／基隆市政府提供

2021基隆嶼國際磯釣賽將在4月10、11日在基隆嶼周圍島礁登場，今年賽制有別以往，首度增加團體積分競賽，並祭出超過16萬元比賽總獎金，選手們可以一起比拚大尾獎以及參加廠商贊助抽獎。今年賽事一律改由線上系統報名，12日上午10時開放民眾報名。

基隆市政府產業發展處長黃健峰表示，基隆嶼海域因黑潮流經，是北台灣知名磯釣場域，常有許多磯釣客眼中夢幻的魚種，如黑毛、白毛、斑石鯛等都會在這片海域出沒，每年皆吸引許多釣友來此與魚兒鬥智鬥力。

黃健峰說，市府自2016年頒布島礁磯釣自治條例以來，致力推行磯釣運動場域的安全管理工作，使基隆嶼島礁成為國內磯釣場域管理的楷模。釣魚是基隆重要推廣的產業，市府一直以來致力確保民眾從事磯釣活動的安全，同時也加強管理磯釣場域維護釣魚品質。

產發處表示，今年賽事有別以往僅有個人賽制，首度新增團體分組競賽，賽事選手名額總人數以72人為上限，報名團體賽的選手同時也可以爭取個人競賽積分。報名費每人3500元，其中包含賽事船資、保險以及賽事活動相關費用，賽事總獎金超過16萬元，各界贊助商更提供合計超過20萬價值的獎品，做為選手之夜晚會抽獎禮品。

今年報名統一採取線上報名，相關活動資訊可參考「2021年基隆嶼國際磯釣賽」官方網站內容 ，欲報名選手依規定填寫資料報名。參加磯釣活動要注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備，並且注意天氣及海象預報。

基隆嶼國際磯釣賽明報名，增16萬元總獎金還可拚大尾獎。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽明報名，增16萬元總獎金還可拚大尾獎。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽明報名，增16萬元總獎金還可拚大尾獎。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽明報名，增16萬元總獎金還可拚大尾獎。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽明報名，增16萬元總獎金還可拚大尾獎。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽明報名，增16萬元總獎金還可拚大尾獎。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽明報名，增16萬元總獎金還可拚大尾獎。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼

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