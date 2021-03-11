台東縱谷3鄉鎮農會 總幹事均順利連任

台東縣基層農會今起辦理理監事會議，縱谷3鄉鎮農會首先登場，結果3位總幹事在任內工作績效卓著都順利連任，縣長饒慶鈴第一時間派縣府農業處送紅榜祝賀。饒慶鈴表示，游玉櫻、邱美玲及陳正笙都是績優總幹事，得以連任，期許繼續造福農民。

縣府農業處處長許家豪指出，各鄉鎮市農會今起連續3天舉行理監事會議，由縱谷池上鄉、關山鎮及鹿野鄉農會打頭陣，其選舉結果為池上鄉由李業榮當選理事長、游玉櫻連任總幹事，關山鎮周敏偉連任理事長、邱美玲連任總幹事、鹿野地區農會由黃點當選理事長、陳正笙連任總幹事。

饒慶鈴慶鈴指出，池上鄉農會推廣觀光、農產行銷、來客消費等，創下高達7億多元的營業額，是歷年來最頂尖的績效、經濟效益亮眼。關山鎮農會積極輔導在地青農及小農，並成立直銷驛站提供服務平台，締造營業佳績；今年，多元廚藝教室啟用後，除提供多元廚藝上課環境，也展現各國不同料理平台。

另鹿野鄉地區農會將在地紅烏龍茶行銷到世界各地，讓農民賺取外匯外，與縣府啓動鹿野鳳梨工廠多元加工，將鮮果轉入加工廠，降低立即銷售壓力，為農民開拓果乾市場。