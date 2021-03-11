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基隆各驗車廠大排長龍 5間代驗廠少1間加年初領牌旺季

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆各驗車廠大排長龍，5間代驗廠少1間加年初領牌旺季。記者游明煌／翻攝
基隆各驗車廠大排長龍，5間代驗廠少1間加年初領牌旺季。記者游明煌／翻攝

基隆市各驗車廠自從過年上班後就多大排長龍，到目前為止，每天都很多人一大早就去排隊，有民眾反映很難排到時間，有時來了第二次也驗不到。基隆監理站表示，主要是5間代驗廠少1家，加上年初是領牌旺季，才會滿5年時間一到需驗車大增，建議雙北也都以考慮跨區驗車，減少等待時間。

「上次排了一個多小時，等太久了，不想驗了就回來」、「我去了兩次都沒排到，第二次去說已經滿額了，不能驗了，氣死人了」。近日很多民眾抱怨，基隆各地驗車廠大排長龍。一家位在八堵的驗車廠，每天一早就有20、30輛車在排隊。

基隆監理站第一股指出，農曆年後是驗車高峰期，因為民眾多習慣在農曆過年前或者國曆的年初買車領牌，到2、3月成為驗車高峰期。另外，還有加上基隆原有5間代驗驗車廠，但七堵區安聯代檢廠自去年12月31日起停止委託汽車檢驗。提醒民眾可跨區驗車，車主可考慮雙北鄰近代驗廠，不要因為排隊久耽誤驗車，避免過期受罰。

基隆監理站因應七堵區安聯代檢廠停止汽車委託檢驗服務，為紓緩大型車輛排隊檢驗車潮，自1月4日起每周六上午提供「大型客(貨)車輛預約定期檢驗」服務，僅限受理定期檢驗，每日限額30輛，為節省驗車時間，建議有驗車需求的公(私)立機關、公司、車行可多加利用雙北鄰近地區之大型車代檢廠辦理定期檢驗。

基隆各驗車廠大排長龍，5間代驗廠少1間加年初領牌旺季。記者游明煌／翻攝
基隆各驗車廠大排長龍，5間代驗廠少1間加年初領牌旺季。記者游明煌／翻攝
基隆各驗車廠大排長龍，5間代驗廠少1間加年初領牌旺季。記者游明煌／翻攝
基隆各驗車廠大排長龍，5間代驗廠少1間加年初領牌旺季。記者游明煌／翻攝

基隆 監理站

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